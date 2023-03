Putinin mukaan Venäjällä ja Kiinalla on yhteisiä intressejä, Xi kehuu maiden välejä

Moskova

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi Moskovassa vierailevalle Kiinan presidentille Xi Jinpingille maanantaina, että Venäjä on avoin keskustelemaan Kiinan esityksistä Ukrainan sodan ratkaisemiseksi. Lisäksi Putin sanoi Kiinalla ja Venäjällä olevan lukuisia yhteisiä intressejä.

Putin kertoi pitävänsä symbolisena sitä, että Xi päätti tehdä uuden kautensa ensimmäisen ulkomaanmatkan juuri Venäjälle. Xi aloitti maanantaina vierailunsa Moskovassa.

Xi puolestaan kehui Kiinan ja Venäjän läheisiä välejä ja kutsui maita kattavan strategisen yhteistyön kumppaneiksi.

Presidentit tapasivat vierailun aloituspäivänä, mutta virallisesti keskustelut alkavat vasta tiistaina.

Kiina on esiintynyt puolueettomana välittäjänä Ukrainan sodassa. Maa ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä vaan pikemminkin pyrkinyt ymmärtämään Venäjän esittämiä huolia sotilasliitto Naton laajentumisesta.

Helmikuussa sodan vuosipäivänä Kiina julkaisi ristiriitaisen vastaanoton saaneen 12-kohtaisen suunnitelmansa, jossa se esitti poliittisia ratkaisuja sodan päättämiseksi. Putin on kuvaillut Kiinan esityksiä osoitukseksi halusta ottaa "rakentava rooli" konfliktin päättämisessä.

Venäjän-matkansa jälkeen Xin on uskottu myös hakeutuvan yhteyteen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa, mutta Kiina ei ole tätä vahvistanut. Zelenskyi on sanonut olevansa valmis tapaamaan kiinalaisjohtajan.

Yhdysvallat on syyttänyt Kiinan kaavailevan asevientiä Venäjälle. Kiina on kiistänyt syytökset.

Ukrainan mukaan suunnitelma edellyttää joukkojen vetäytymistä

Ukraina muistutti jälleen maanantaina, että Kiinan suunnitelman toteuttaminen edellyttää Venäjän joukkojen vetämistä Ukrainasta.

– Kiinan "rauhansuunnitelman" menestyksekäs toteuttaminen: ensimmäinen ja tärkein kohta on Venäjän miehitysjoukkojen antautuminen tai vetäytyminen Ukrainan alueelta kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätöslauselman mukaisesti, kirjoitti Ukrainan kansallisen puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov Twitterissä.

Myös Ukrainan ulkoministeriön uutistoimisto AFP:lle toimittamassa lausunnossa todetaan, että Ukraina olettaa Kiinan käyttävän vaikutusvaltaansa Venäjän painostamiseksi sodan päättämiseen.

Xin vierailun alla Putin vieraili Venäjän valtaamassa Mariupolin kaupungissa Ukrainassa. Kyse oli Putinin ensimmäisestä vierailusta hyökkäyssodan aikana vallatuilla alueilla.

Xin kyläily on tuen osoitus Putinille, joka on kansainvälisesti eristyksissä. Viime viikolla Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) antoi pidätysmääräyksen Putinista, koska ukrainalaisia lapsia on laittomasti siirretty Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Venäjälle.

Kiina sanoi maanantaina, että ICC:n pitäisi välttää "politisointia ja kaksoisstandardeja" sekä kunnioittaa valtioiden johtajien immuniteetin periaatetta.

Xi vieraili Venäjällä edellisen kerran vuonna 2019 ennen koronapandemiaa ja Venäjän Ukrainassa käynnistämää hyökkäyssotaa. Sittemmin johtajat ovat kuitenkin tavanneet muun muassa Kiinassa ja Keski-Aasiassa.