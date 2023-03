Pääkirjoitus: Vaalimainosten tuhoaminen on väärä kansalaisaktivismin kohde – Keskiviikkona voi jo osoittaa turhautumistaan nykyjärjestelmään äänestämällä

Vaalimainosten tuhoaminen on vaalien alla noussut ikävän perinteiseksi ilmiöksi ja erityisen paljon huomiota on saanut perussuomalaisten vaalikioski Kokkolan keskustassa, jota on tärvelty useaan otteeseen. Viimeksi viikonloppuna somessa levisi video, missä nuori henkilö oli keskellä kirkasta päivää spraymaalaamassa ehdokkaiden kuvia.

Tienvarsimainokset houkuttelevat myös näitä poistamaan ja parhaista tolpista kisataan myös ehdokkaiden tukiryhmien kesken.

Nykyään vaalimainosten tuhosta puskaradio toimii nopeasti ja somessa sana kiirii. Niin ehdokkaat kuin puolueaktiivit tuomitsevat rikkeet. Vaalimainosten tuhoaminen on vahingonteko ja kiinnijäänyt tekijä voi saada teosta sakkoja. Edellytyksenä on, että asiasta tehdään rikosilmoitus tai tekijä saadaan kiinni. Töhrijä voi saada 8–10 päiväsakkoa.

Vaalimainosten sijoittelussa teiden varsille on myös noudatettava sääntöjä. Ely-keskus on ohjeistanut mainosten koosta, väreistä ja paikoista.

Kunnat ja kaupungit tarjoavat vaalijulisteille ilmoitustaulutiloja paikoissa missä ihmiset liikkuvat. Ilmoitustaulujen paikat on sovittu ennalta ja niitä ei nähdä äänestyspaikkojen läheisyydessä. Kaikesta ei kuitenkaan voi ilkivaltaa syyttää, sillä tapauksia on myös ollut, joissa viralliseen vaali-ilmoitustauluun kiinnitetty juliste on repeytynyt tai lähtenyt liitoon myrskyn tai muun luonnonilmiön vuoksi. Samaa kokevat myös tienvarsimainokset, kun vaikkapa aura-auto oikein sopivasti kohdalle osuu.

Kaikenlainen ilkivalta, tuhoaminen ja sotkeminen on varsin typerää ajankäyttöä sekä toisten rahojen tuhlaamista. Vaalimainokset houkuttelevat kummalliseen kansalaisaktivismiin, mutta turhautumistaan nykyjärjestelmään kannattaa esittää jollain toisella tavalla. Ainakin äänestäminen on hyväksi havaittu ensimmäinen keino, josta voi aloittaa vaikka heti keskiviikkona.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.