Muun muassa päihdehuoltoa ja julkista liikennettä on parannettava, peräänkuuluttaa SDP:n eduskuntavaaliehdokas Toni Syrjälä Perhosta

Mikä sai sinut lähtemään ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin? Miten valitsit juuri tämän puolueen?

Haluan olla tekemässä tulevaisuuden Suomea. Työssäkäyvien ja lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt. Tähän tarvitaan toimia – siten, että palkalla on tultava toimeen ja että lapsiperheitä pitää tukea taloudelliseti ja sosiaalisesti. Tarvitsemme myös päihdehuoltoon paremmat palvelut. Ei ole kenenkään etu, että päihderiippuvaiset jäävät vaille oikeanlaista hoitoa.

Kuka? Toni Syrjälä Ikä: 36 Asuinpaikkakunta: Perho Puolue: SDP Työ tai ammatti: Metallityöntekijä Perhesuhteet: avioliitossa Toni Syrjälä on ehdolla Vaasan vaalipiirissä.

Kuntien elinvoimaisuus on myös tärkeä asia. Meidän pitää kehittää paikallisia yrityksiä ja parantaa julkista liikennettä, jotta työt ovat saavutettavissa. Myös yksityisautoilu on tärkeää maaseudun duunarille, kun välimatkat ovat pitkiä. SDP:n olen valinnut puolueekseni jo yläasteikäisenä. SDP on työväen puolue, jossa jokaiselle annetaan mahdollisuus.

Mitä oman alueesi asioita edistäisit tulevalla vaalikaudella eduskunnassa?

Meille on Keski-Pohjanmaalla tulossa tuhansia työpaikkoja. Tässä meidän tulee kehittää julkista liikennettä, jotta myös reunakunnista työt ovat saavutettavissa. Myös olemassa olevat yritykset ja uudet yritykset pitää huomioida. Onko meillä tuotteita, joita voidaan valmistaa myös alueen kunnissa alihankintana? Oppisopimuskoulutusta pitää kehittää paikallisia yrityksiä kuunnellen. Päihdehuollon palveluiden saatavuuteen pitää panostaa, eikä meillä ole varaa hukata yhtään ihmistä yhteiskunnan ulkopuolelle. Maatalous on myös erittäin tärkeä huoltovarmuuden ja maaseudun kuntien elinvoiman kannalta. Maatalouden kriisin taittaminen on erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta.

Miten korjataan valtion taloutta? Karsitaanko palveluista vai korotetaanko veroja?

Työllisyyden kasvulla ja koulutukseen satsaamalla – siten, että meillä on tulevaisuudessakin osaavia työntekijöitä ja menestyviä yrityksiä. Harmaaseen talouteen pitää puuttua entistä tiukemmin. Alkoholihaitoista koituvat välittömät kustannukset ovat pelkästään 1,6 miljardia euroa vuositasolla. Päihdehuoltoa parantamalla saadaan selvää taloudellista ja inhimillistä säästöä. Kun joudutaan sopeuttamaan, tehdään se siten, etteivät kaikista heikommassa asemassa olevat joudu niistä kärsimään.

Minkä väestöryhmien etuja ensisijaisesti ajaisit?

Kansanedustajan tehtävä on olla kaikkien väestöryhmien puolella.

Miten ratkaistaan työvoimapula?

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta vahvistamalla, oppisopimuskoulutuksen rahoitusta lisäämällä, yritysten ja oppilaitoksen välistä vuoropuhelua lisäämällä. Nuorten syrjäytymisen on ennaltaehkäistävä. Syrjäytyneitä nuoria on aktivoitava. Päihde- ja mielenterveyden palveluita on parannettava, jotta ihmiset pysyvät työelämässä. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan – myös työvoimapulaan.

Miten rentoudut vapaa-ajalla?

Liikkumalla.

