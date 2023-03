Käärmeenpääntallaajat-esitys antaa uuden syyn kadehtia Tamperetta – Milloin tämä hurmosta ja historiaa yhdistävä spektaakkeli nähdään Keski-Pohjanmaalla?

Käärmeenpääntallaajat. Esitysdramaturgia Marjo Kuusela, musiikki Anne-Mari Kivimäki, koreografia Reetta-Kaisa Iles, Marjo Kuusela ja työryhmä. Kantaesitys Tampereen Työväen Teatterissa 16.3.

Tamperelaisilla on ratikka ja uusi monitoimiareena – ja elävä teatterikenttä. Yksi osoitus viimeisestä on Käärmeenpääntallaajat-esitys, joka nähtiin viime viikolla Tampereen Työväen Teatterissa. Yksi sen koreografeista on Kokkolan Talvitanssien uusi taiteellinen johtaja Reetta-Kaisa Iles.

Reetta-Kaisa Iles on yksi esiintyjistä sekä dramaturgi. TTT/Kari Sunnari

Käärmeenpääntallaajat lähtee liikkeelle vasulaisista, 1800-luvulla Kuortaneella vaikuttaneesta uskonnollisesta liikkeestä, jonka seuroissa tanssittiin hurjasti ja uskoa tuotiin esiin ilon kautta. Esityksen nimi viittaa siihen, miten vasulaisten kokouksissa musiikin tahdissa marssittiin ja poljettiin rikki käärmeenpäitä eli kirkon tapoja ja omia vanhoja syntejä.

Esityksessä kuullaan nauhalta haastattelumateriaalia, mutta se ei ole vain historiaa. Loppua kohden se kääntyy vasulaisista yleiseksi kysymykseksi uskomisesta. Upeasti liikkeen kautta näytetään tilanne, jossa jumala ei yhtenä päivänä enää vastaakaan.

Esityksessä on hyvin paljon musiikkia ja tanssia. Puhetta ei kuulla kovin paljon, mutta katsoja pysyy kyllä koko ajan mukana. Koreografia kertoo kaiken oleellisen.

Antti Puumalainen (vas.), Anne-Mari Kivimäki, Pekko Käppi ja Ville Rauhala rauhallisemmassa musiikkiosiossa. TTT/Kari Sunnari

Musiikkina kuullaan uutta, myös live-elektronikkaa sisältävää kansanmusiikkia, Palomylly- ja Suistamon Sähkö -kokoonpanojen sekä Pekko Käppi ja K.H.H.L -yhtyeiden musiikkia. Sitä villiä energiaa, jota Suistamon Sähkön live-keikoilla on, ei teatterilavalla tavoiteta, mutta silti yleisö nousi ensi-illassa penkeiltään seisomaan, laulamaan ja tanssimaan.

Huippukohtiin kuului Pekko Käpin Ikoni-kappale, joka sai karvat pystyyn nostattavan upean tulkinnan kontrabasisti Ville Rauhalan kanssa soitettuna duo-versiona.

Koreografioissa nähdään perinteistä, kansantanssista tuttua liikettä, mutta taidetanssin kontekstissa. Esimerkiksi kohtaus, jossa tanssija Patrik Riipinen ilmentää ahdistusta, on todella hieno. Ja miten hienosti lahkon ilo, vapautuminen siitä ajatuksesta, että kaikki on syntiä, liikkeessä näkyykään.

Vasulaisuudessa hengen ja ruumiin ilot kulkivat käsi kädessä. Vapauden eroottinen ilmentyminen toteutetaan esityksessä viitteellisesti ja kauniisti. Esiin tulee myös se, miten ihmisen vapaus on lopulta utopia. Aviottomia lapsia syntyy, ja ankara, tuomitseva usko sekoittuu kerta toisensa jälkeen yhteiskuntajärjestykseen.

Nuoria on mukana esityksessä useita kymmeniä. He esiintyivät teatterin tiloissa myös väliajalla ja ennen esitystä. TTT/Kari Sunnari

Käärmeenpääntallaajat on suuri yhteistuotanto. Siinä on mukana useita kymmeniä Tampereen yhteiskoulun lukion opiskelijoita. Heidän energiansa ja heittäytymisensä on upeaa katsottavaa. Sitä nähdään pääosin alussa ja lopussa, mutta joukkokohtauksia olisi mahtunut isolle, pelkistetylle lavalle enemmänkin.

Hienoa on neljän sukupolven esiintyjien työskentely yhdessä. Kuusikymppinen tanssija Ari Numminen vastaa soolollaan kysymykseen siitä, mihin uskoo. Tällaisten kysymysten äärellä iällä ei ole merkitystä, kaikki me olemme niiden kanssa samalla viivalla.

Käärmeenpääntallaajat on tavattoman hieno, visuaalisesti vaikuttava ja uudella muodollaan kiinnostava esitys, jonka jälkeen jää mieleen yksi iso kysymys: Milloin tällainen esitys nähdään Keski-Pohjanmaalla?

Käärmeenpääntallaajat on saanut tukea Suomen Kulttuurirahaston Uudet Klassikot -rahastosta. Sen tarkoituksena on pidentää esitysten elinkaarta ja luoda uusia tuotantomuotoja. Käärmeenpääntallaajat nähdäänkin tänä keväänä myös Espoon kaupunginteatterissa, jossa yhteistyökumppanina on Kallion ilmaisutaidon lukio.

Toistan itseäni, mutta kysyn silti: Milloin Keski-Pohjanmaalla?