Kokkolalainen Kewatec luovutti kaikkien aikojen suurimman aluksensa Norjan geologiselle tutkimuskeskukselle Trondheimiin

Kokkolalainen Kewatec Aluboat kertoo luovuttaneensa kaikkien aikojen suurimman aluksensa Norjan geologiselle tutkimuskeskukselle Trondheimiin.

Hybridialus e-Work 2390 Surveyn pituus on 23,9 metriä ja leveys 6 metriä. Aluksen huippunopeus on hieman alle 20 solmua. Se on ensimmäinen Kewatecin rakentama alus, joka on rekisteröity IMO-säädösten mukaan laivaksi.

Alus ajettiin Porvoosta Norjan Trondheimiin tammikuun lopulla. Maaliskuun alussa alus kastettiin ja sille annettiin nimi "Geologen".

Kewatecin alus on tehty tutkimustarkoituksiin, ja sitä käytetään merenpohjan geologisten yksityiskohtien kartoittamiseen ja tutkimiseen. Alus on varustettu tarkoilla laitteilla Norjan vuonojen ja rannikkovyöhykkeen merenpohjan tutkimiseksi 1300 metrin syvyydellä.

– "Geologen" on korkean teknologian, maailmanluokan työväline, joka tulee antamaan meille kriittisiä geologisia tietoja monien vuosien ajan. Sillä on suuri arvo tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiselle, sosiaaliturvalle, maankäytölle ja rannikkomme luonnon monimuotoisuudelle, sanoo Norjan elinkeinoministeri Jan Christian Vestre.