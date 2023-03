Minna Roukkio-Taipale suomentaa mielipidekirjoituksessa vaalipuheita: Julkisen puolen tehostaminen on suomeksi työajan ja työntekijöiden vähentämistä

Ehdokasvalintaan liittyen haluan muistuttaa vaalilupausten ja poliittisen puheen tulkitsemisesta suomeksi.

Yksi poliittisessa puheessa esiintyvistä termeistä on tehostaminen. Julkisen puolen tehostaminen on suomeksi työajan ja työntekijöiden vähentämistä. Työ ei vähene, vain siihen käytettävä työaika. On hyvä miettiä myös itse, kenen työtä ei ole vielä tehostettu. Termin tehostaminen käyttö on aloitettu 90-luvulla julkisella puolella. Muistakaa, että kateus vie kalatkin vedestä.

Toinen tunnettu hokema on vähentää sosiaalietuuksista. Tällöin suosittelen miettimään, miksi etuus on. Onko vähennyksen syy, että se näyttää hyvältä paperilla? Vai se, että etuus on turha?

Usean puolueen mielestä työttömyydestä saa rangaista, sanamuoto taisi olla ”työttömien kannustusloukkujen purkaminen” ja ”ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen lyhentäminen”. Olen eri mieltä. Työttömyyteen voi vaikuttaa vain hakemalla työtä, ja ottamalla sopiva työ vastaan.

Keski-Pohjanmaalla oli TE -toimistossa 16. maaliskuuta avoinna palkkatyöhön 487 paikkaa. Näistä 104 oli hoiva-alalle, 111 erityisalan asiantuntijan paikkaa, 84 muuta myynti- ja palvelualan paikkaa ja 10 johtajaa. Jää haettavaksi 178 paikkaa. Mielestäni työttömyys ei ole oma valinta, hoitajapula on todellinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koulutuksella saamme Suomen nousuun, siihen tulee panostaa, ja se on meidän tulevaisuutemme voimavara. Kaikkia työttömiä ei voi velvoittaa kouluun. Pitämällä koulutuksen tason hyvänä on helpompi työllistyä.

Hyvän ehdokkaan merkki on myös perinteisten arvojen kunnioitus. Perinteisiä arvoja ovat mm. luonnon ja eläinten arvostaminen, tasa-arvo, muiden ihmisten kunnioitus ja kohtelias puhetapa. Nämä ovat sivistyneen ihmisen merkkejä. Tämä sivistys ei tule yliopistosta, se opitaan (toivottavasti) kotoa. Se on sydämen sivistystä.

Muistathan, että tulevalla hallituksella on samat sivistysvaltion velvollisuudet ja sopimukset noudatettavanaan kuin nykyiselläkin. Kehitysapurahoista ei saada kiristettyä miljoonia eikä kansainvälisistä sopimuksista irtauduta ilman, että Suomesta tehdään kehitysvaltio tai saadaan puolestaan ikäviä seurauksia vientiteollisuudelle.

Toivon, että oikeasti löydät ehdokkaasi. Pidetäänhän myös heikommassa olevien puolta, sekä huolehditaan että meidän lapsilla on maapallo vielä asuttavassa kunnossa. Se on kaikkien etu.

Minna Roukkio-Taipale

Keski-Pohjanmaan Vihreät

Kokkola