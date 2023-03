Ranskalaisesta pörssiyhtiöstä tuli Kokkolaan suunnitellun vetytehtaan suurin omistaja – "Saamme valtavaa osaamista ja kokemusta", iloitsee Flexensin toimitusjohtaja Berndt Schalin

Ranskalainen pörssiyhtiö Lhyfe kertoo tehneensä 49 prosentin pääomasijoituksen Flexensiin, joka suunnittelee Kokkolaan 500 miljoonan euron vetytehdasta.

Flexensin toimitusjohtaja Berndt Schalin pitää sijoitusta uskottavuuden lisänä.

– Saamme tätä kautta tietenkin rahaa toiminnan ja projektien kehittämiseen, mutta myös valtavaa osaamista ja kokemusta. Lhyfe on ollut etunenässä rakentamassa vetylaitoksia Keski-Euroopassa ja he ovat monia muita edellä käytännön toteutuksessa.

Kaikki tämä tuo Schalinin mukaan uskottavuutta myös suurempiin rahoitusneuvotteluihin.

Kaksi vuotta sitten Lhyfe avasi maailman ensimmäisen vetytehtaan, jolla on suora yhteys tuulipuistoon. Kuluvan vuoden loppuun mennessä yhtiö aikoo avata kolme uutta tehdasta. Se on myös ilmoittanut useista projekteista ympäri Eurooppaa. Tällä hetkellä Lhyfe toimii 11 maassa.

Flexens on ahvenanmaalainen projektikehitysyhtiö.

Kokkolaan se suunnittelee suurteollisuusalueelle sijoittuvaa, 300 megawatin niin sanotun puhtaan vedyn tuotantolaitosta.

Tehdas tuottaa toimiessaan vedystä ammoniakkia, jota käytetään esimerkiksi lannoitteiden valmistukseen ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös laivojen moottoreiden polttoaineena.

Vihreäksi hankkeen tekee vedyn tuotantomenetelmä. Ammoniakin valmistukseen tarvittava vety on valmistettu perinteisesti fossiilisen polttoaineen avulla. Vihreä ammoniakki taas valmistetaan vedystä, joka erotetaan elektrolyysin avulla vedestä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuotantomenetelmä on päästötön silloin, kun elektrolyysiin käytetty sähkö on päästötöntä. Pohjanmaan rannikolla on toteutettu useita tuulivoimahankkeita ja lisää on tulossa.

Tuulivoiman lisäksi Kokkola valikoitui vetytehtaan sijainniksi muun muassa suurteollisuusalueen palveluiden ja infran vuoksi. Suurteollisuusalueella on jo valmiiksi sekä vedyn käsittelyä että tuotantoa. Lisäksi Kokkolan satama on tärkeä tekijä, sillä ammoniakkia kuljetetaan maailmalle tankkilaivoilla.

Kokkolan puolen miljardin arvoinen vetylaitosprojekti etenee Berndt Schalinin mukaan aikaisempien suunnitelmien mukaisesti. Tuotanto Kokkolassa voisi alkaa vuoden 2027 lopulla.

Lue myös: Kokkolaan tulossa valtava 300 megawatin vetylaitos – Kyseessä on Suomen suurin vihreän vedyn hanke: "Maailma huutaa tätä tuotetta nyt"