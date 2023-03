Suzukilla Afrikassa piipahtanut Riku Ylimäki aikoo seuraavaksi kiertää Thaimaan: “Tuo kulkupeli ei ole läheskään Suzukin tasolla”

Hiljattain Afrikan reissun Suzukin pakettiautolla tehnyt nivalalaislähtöinen Riku Ylimäki valmistelee jo seuraavaa reissua. Tällä kertaa hänellä on tarkoituksena kiertää Thaimaa Tuk-tukilla eli kolmipyöräisellä skootterilla, jota myös autorikša‎ksi kutsutaan. Reissulle jännitystä tuo Thaimaan kuolemanvaarallinen liikenne.

Ylimäki aikoo tehdä reissun nivalalaisen Roope Töllin kanssa. Tölli on jo nyt valmiiksi Thaimaassa lomailemassa ja on aloittanut jo vaadittavat käytännön järjestelyt. Hän on esimerkiksi löytänyt vuokralle tarvittavan menopelin, joka löytyi hänen kaverinsa vaimon serkulta. Matkan olisi tarkoitus startata pääsiäisen jälkeen.

Ylimäen mukaan Tuk-tukeja on vaikea löytää, sillä niitä ei oikein tarjota vuokralle, vaan ne ovat kaikki pääasiassa taksikäytössä.

- Tuli semmoinen idea, että pitäisikö lähteä kiertämään, ja lyötiin sitten lukkoon, Ylimäki taustoittaa suunnitelmaa.

Tuli semmoinen idea, että pitäisikö lähteä kiertämään.

Reissun ideana on tuottaa sisältöä Ylimäen sosiaalisen median kanaville. Hän kertoo Suzukilla tehdyn Afrikan reissun tuoneen lisää seuraajia ja yleisöä.

- Siinä huomasi, että porukka tykkää katsoa ja haluaa tuon tyylistä, Ylimäki kertoo.

Hän halusi tehdä vielä tänä talvena reissun, sillä ei tiedä kuinka kesällä kerkeää.

Ylimäki piipahti Suzukin Carry Vanilla Afrikassa Matias Päivärinnan kanssa. Joni Leinonen

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Thaimaan liikenne on Michiganin yliopiston tutkimuksen mukaan maailman toisiksi vaarallisinta. Vaarallisempaa on vain Namibiassa. Tutkimuksesta kertoi Keskisuomalainen. Ylimäkeä tämä lähinnä vain huvittaa haastattelussa. Riskiä hän ei liikenteessä näe.

- Ei kai se mikään hirveä riski ole kun muistaa itse olla varovainen. Toki Ylimäkikin tunnustaa, ettei maa tai ajoneuvo ole helpoimmasta päästä ajaa.

- Kulkee varmaan justiinsa 80, Ylimäki kuvailee ajoneuvoa.

Hänen mielestään tämä tulee olemaan paljon kovempi reissu, kuin mitä aiemmin tehty Afrikan matka.

- Tuo kulkupeli ei ole läheskään Suzukin tasolla.

Ylimäen mukaan Suzuki oli kuitenkin ihan hyvä auto. Tuk-tuk taas on vain kolmipyöräinen skootteri.

Miehillä ei ole vielä suunnitelmia ajoneuvon rikkoutumisen varalta. Ylimäki kertoo, että sellaisessa tapauksessa he kokeilevat korjata itse, jos osaavat. Toinen vaihtoehto olisi korjaamolle vieminen. Hän kertoo, että Thaimaassa on hänellä tuttuja, joiden apuun voi luottaa. Toisaalta hän myös huomioi maan pohjoisosien pitkät välimatkat haasteen lisääjinä.

-Järkyttävän kuuma! Ylimäki tuumaa Thaimaan säästä.

Thaimaassa keskilämpötila huitelee huhtikuussa kolmenkympin paremmalla puolen.