Veteliläinen Risto Luoma on paikalla valtuustosalissa äänestyspäivänä aamusta iltaan. Hän antaa äänestyslipun ja valvoo samalla, että lippua ojentaessaan joku äänestyskopeita on tyhjä. Tällöin ei ole vaarana, että vuoroaan odottava äänestäjä lähtee varatulle kopille kurkkimaan vapautumista.

– Äänestäjissä on sellaisiakin, jotka saattavat jännittää tapahtumaa. Jos me olemme vaalihuoneistossa kovin virallisen näköisinä, saattaa äänestäjä kokea tilanteen epämiellyttäväksi ja se ei ole tarkoitus. Emme me enää istu pöydän takana kravatti kaulassa, hän kertoo.

Luoma on toiminut vaalitoimitsijana jo pian nelisenkymmentä vuotta. Hän sanoo olevansa ekstrovertti luonne, joka tykkää kohdata ihmisiä. Vuosien varrella hän on huomannut, että väkeä on tullut kotipitäjään muualtakin. Vanhat veteliläiset sukunimet ovat harventuneet ja tilalle tullut aivan uusia ja outoja nimiä.

Vaikka tunnelmaa vaalipaikalla on pyritty saamaan rennommaksi, niin samaan aikaan kaikkien lakipykälien noudattaminen on korostunut. Luoma tunnustautuu hiustenhalkojaksi ja ihan syystä. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia, eikä sitä ole kenelläkään oikeus lähteä soveltamaan. Posti on tuonut maanantaina jokaiselle vaalitoimitsijalle oman oppaan Vaaliohjeet – vaalilautakunnan tehtävät.

– Tämä on jokaisen syytä käydä läpi ja noudattaa ohjeita kirjaimellisesti.

Luomaa tuntematon lukija saattaa helposti muodostaa kokeneesta toimitsijasta mielikuvan nipottajana, mutta näin ei ole asian laita. Luoma kertoo vaalilautakunnassa olevan hyvä henki. Äänestystapahtuman ulkopuolella vitsaillaan ja nauretaan remakastikin. Tämä on varmasti yksi syy, ettei Vetelissä ole ollut vaikeuksia värvätä uusia toimitsijoita väistyvien tilalle.

Ohjeisiin kannattaa perehtyä tarkkaan. Clas-Olav Slotte

Kun Risto Luoma aikoinaan tuli mukaan vaalilautakuntaan, hän kuvaa silloista menoa osin villinlännen touhuksi.

– Vaalipaikalla saatettiin katsoa luettelosta, ketkä eivät olleet käyneet äänestämässä, ja sitten nämä haettiin paikalle! Nythän tällainen vaalikyyditys on tiukasti kiellettyä toimintaa. Lautakunnan työ on selkeä, valvoa äänestystä – ei värvätä uusia äänestäjiä.

Luoma sanookin, ettei hän näe suomalaisessa äänestyskäytännössä mitään sellaista, joka voisi mahdollistaa vilpin teon.

– Tuleeko tietotekniikka äänestykseenkin? Miten se takaa esimerkiksi sen, ettei kotona äänestävää painosteta, hän aprikoi.

Vetelissä on aina pidetty huoli siitä, että ketään ei johdatella eikä painosteta.

FAKTA Äänestys Äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi, joka on merkitty äänioikeusilmoitukseen. Ilmoitusta ei tarvita äänestyksessä, mutta voit ottaa sen mukaasi. Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoitusta, voit tiedustella sitä ja/tai sen tietosisältöä Digi- ja väestötietovirastosta. Omaa äänestyspaikkaasi voit kysyä myös vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770. Ehdokasnumerot löytyvät äänestyskopin lisäksi oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta ja ovat nähtävissä ehdokkaiden omissa vaalimainoksissa sekä tiedotusvälineissä. Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Jos sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen vaaliavustaja. lähde: vaalit.fi

– Jouduimme puuttumaan esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, jossa aviopari olisi halunnut mennä samaan äänestyskoppiin. Jokaisella on oikeus valita ehdokas ja äänestää tätä ilman, että esimerkiksi puoliso on rinnalla valvomassa.

Vaalirauhaakin on välillä pitänyt valvoa.

– Kun tässä valtuustosalissa on isot ikkunat, niin joku innokas ajoi ikkunan taakse pakettiauton, jonka kyljessä oli ehdokas ja tämän numero. Vaadimme, että auto piti ajaa pois.

Joskus yli-innokkaat vaalitoimitsijat olisivat halunneet jakaa äänestyslipun liian aikaisin.

– Meillä on ovensuuhun vedetty maalarinteipillä linja "pysy tässä". Jokainen joutaa siinä hetken odottaa. Vaalitoimitsijat pysyvät salissa.

On ajateltava koko ajan, mikä on oma tehtävä. Tätä Risto Luoma korostaa. Vaikka vaalitoimitsijoiden työ ei ole mitään rakettitiedettä, niin jokaisen on keskityttävä omaan työsarkaansa. Näin vältetään mahdolliset virheet. Vaalilautakunta kokoontuu valtuustosalille puolta tuntia ennen äänestyspaikan avaamista, ja silloin käydään vielä kaikki tärkeimmät asiat läpi. Jo tätä ennen toimitsijoille on järjestetty kolutustilaisuus. Tämä pidetään kuluvana keväänä 28.3. kunnantalolla.

– Olen ollut erilaisissa tehtävissä aina ääntenlaskuun. Ykköstyypin diabetes on heikentänyt näköä sen verran, että näissä eduskuntavaaleissa ojennan äänestyslipun ja toimin myös vaaliavustajana ja äänestyslipun limaajana.

Ääntenlaskua Risto Luoma on ollut kehittämässä selkeämmäksi, ja nykyään tämä käytäntö on mukana ohjekirjassa. Ennen tässäkin meno oli aika mahdotonta.

– Kun äänet kaadettiin, melkein siinä törmättiin toisiinsa ja homma oli sekavaa. Nyt äänestysliput lajitellaan kymmenen numeron nippuihin, ja jokainen toimitsija ottaa oman työsarkansa. Tällainen esilajittelu nopeuttaa itse laskutoimitusta.

Minkä ohjeen Luoma antaa äänestäjille?

– Tunnistautuminen on yhä tarkempaa. Henkilökortti on hyvä. Suosittelen ottamaan myös ilmoituksen äänioikeudesta. Vaikka ilmoitus ei ole pakollinen, niin se helpottaa vaaliluetteloa pitävien työtä.

