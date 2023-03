Onnea Suomi! Kuudetta vuotta peräjälkeen Suomi on maailman onnellisin valtio, kertoo maanantaina julkaistu Maailman onnellisuusraportti (World happiness report 2023). Itseasiassa onnellisuusraportin julkaisun vuosipäivä 20.3. on tästä vuodesta eteenpäin kansainvälinen onnellisuuspäivä. Nyt ensimmäisenä vuonna teemapäivä luiskahti ohi huomaamatta, mutta mitä yhdestä päivästä, kun kansakunta on jo sementoinut paikkansa onnellisimpana.

Raportissa YK:n asettama tutkijaverkko vertailee maita kuudella eri mittarilla. Onnellisuudesta kertovat sosiaalinen tuki, tulot, terveys, vapaus, anteliaisuus ja korruption vähäisyys. Ajatuksena on, että kansojen onnellisuuden mittaaminen kertoisi yhteiskunnan onnistumisesta.

Numeronikkarointi ei kerro yksilötason kokemuksista. Yhteiskunnan onnellisuus ei kerro näillä mittareilla yksittäisten nuorten pahoinvoinnista tai vanhusten yksinäisyydestä. Nämä tekijät ovat tosin keskiarvoina vaikuttamassa kokonaisuuteen.

Raporttia tehnyt Jan-Emmanuel de Neve pitää pohjoismaalaisten vastauksia omaan elämäänsä yksinkertaisesti positiivisina. Raportissa yhtenä tekijänä ovat myös jokaisessa maassa toteutettava kysely tuhannelle asukkaalle, joka asettaa raportille indeksin. Pohjoismaiden asukkaat vastaavat tähän kyselyyn omasta hyvinvoinnistaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa omaan elämäänsä hyvin positiivisesti.

Suomen kohdalla de Neve toteaa onnellisuusraportin julkaisuvideolla, että Suomi on onnistunut tasa-arvoisesti tarjoamaan asukkailleen mahdollisuuksia. Valtio tukee asukkaitaan eri tavoin ja ihmiset elävät pitkään. Tämän lisäksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ihmiset välittävät toisistaan.

Onnellisuusraportin tulos on Suomessa jo niin totuttu, että kärkisija ei nostata edes suuria tunteita. Ennemmin uutinen olisi, jos sijoitus tippuisi.

Suomen pitäessä tutkimuksessa kärkisijaa, tulee perässä monta muuta pientä Euroopan maata ja kaikki Pohjoismaat. Tanska (2.), Islanti (3.), Ruotsi (6.) ja Norja (7.) pärjäävät kaikki. Kymmenen onnellisimman joukkoon nousee myös Israel (4.), Alankomaat (5.), Sveitsi (8.), Luxenburg (9.) ja Uusi-Seelanti (10.). Suomen sijoitus ei hevillä häviä, mutta kärkikymmenikössä erot eri maiden välillä ovat myös pieniä.

Päättäjille onnellisuusraportti voisi olla hyvä lähde inspiraatioksi, varsinkin kun etsitään parannettavia kohtia. Onnellisinta yhteiskuntaa on hankala sparrata paremmaksi, mutta siksi voikin aloittaa siitä lähimmäisestä. Miten sinä voisit tehdä juuri tänään toisen onnelliseksi?

Yhteiskunnan epäonnistumisesta kertoo myös käänteinen kärki. Onnettomin maa on tämän vuoden mittauksessa nimittäin Afganistan, jonka yhteiskunnan romahtamista Talibanin ja sharia-lain alla huutavat kaikki mittarit. Raportista ja yhteiskuntien rakenteiden ravistelussa voisi häntäpää erityisesti ottaa mallia.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.