Vaaleissa on vielä runsaasti ääniä otettavana – Eduskuntatutkija enteilee hidasta alkua ennakkoäänestykselle: "Ehdokas saatetaan päättää vasta äänestyskopissa"

Parhaimmillaan keskiviikkona alkavassa eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä antaa äänensä jopa noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Se on saman verran kuin vuoden 2019 ennakkoäänestyksessä.

Aktiivisimmin ennakkoon äänestävät tavan takaa isojen asutuskeskusten ulkopuolella asuvat ikäihmiset. Näin arvioi parinkymmenen vuoden vaalijohtajan kokemuksellaan Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.

– Ne, jotka rynnivät uurnille heti, ovat varmoja kannastaan. He ovat yleensä aina äänestäneet jotakin tiettyä puoluetta tai ehdokasta. Heihin on turha enää yrittää vaikuttaa loppuvaiheen vaalikampanjoilla, Jääskeläinen sanoo.

– Näppituntumani on se, että maaseutumaisilla paikkakunnilla ennakkoon äänestetään vähän enemmän kuin kaupungeissa, koska haja-asutusalueilla vaalipäivän äänestyspaikat voivat olla kaukana. Mitä pienempi kunta, sitä suurempi ennakkoäänestysaktiivisuus todennäköisesti on.

"Yleensä niiden puolueiden, jotka pärjäävät paremmin maaseudulla, tulos saattaa näyttää kello 20 sunnuntai-iltana erittäin hyvältä. Illan mittaan se sitten hiipuu." Arto Jääskeläinen Vaaliasiantuntija

Vaalijohtaja Arto Jääskeläisen mukaan ennakkoon äänestävät ne, jotka ovat kannoistaan aivan varmoja. He ovat niitä, jotka ovat yleensä aina äänestäneet ainakin samaa puoluetta. Lännen Media tuotanto

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kannoistaan varmojen äänestäjien varhainen liikehdintä näkyy Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkijan Kimmo Elon mukaan myös tutkimuksissa.

– Maaseudulla äänestyspäätökset on ainakin aikaisemmin tehty aiemmassa vaiheessa. Etäisyydellä varsinaiseen äänestyspaikkaan on oma merkityksensä. Ennakkoäänestys on tehty tarkoituksella helpoksi sillä, että äänestää voi esimerkiksi kauppareissulla, Elo sanoo.

– Ainakin heidän puoluekantansa ovat jo siinä vaiheessa selvillä. Ehdokas saatetaan päättää vasta äänestyskopissa.

Nyt yllätykset ovat Elon mukaan tosin mahdollisia, koska liikkuvia tekijöitä on paljon. Edellisten vaalien aikana yhteiskunta oli rauhallisempi kuin nyt, mikä saattoi lisätä ennakkoon äänestämistä.

– Joissakin kyselyissä on viitteitä siitä, ettei iso osa äänestäjistä ole vielä päättänyt edes puoluetta, saati ehdokasta. Siksi ennakkoäänestäminen voi jäädä aiempaa laimeammaksi. Ihmiset miettivät vielä kantojaan.

Gallupeissa ykkössijoilla ovat kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset ja sosialidemokraatit, sekä keskusta – mutta mitkä puolueet sitten nousevat ennakkoäänestysten kärkikahinoihin?

– Kristallipallo on huollossa. Hankala sanoa, mutta yleensä keskusta on menestynyt ennakkoäänestyksessä. Vaalipäivänä keskusta on tullut alas, koska ennakkoäänten osuus on niin runsas. Perussuomalaiset voivat myös olla ennakkoäänissä kohtuullisen vahvoilla, koska he ovat tehneet esiintymisellään ja ohjelmallaan vahvaa eroa muihin, Elo analysoi.

– Se voi helpottaa potentiaalisten kannattajien äänestyspäätöksiä. Myös ulostulot siitä, kenen kanssa ei mennä hallitukseen, saattavat vaikuttaa siihen, että halutaan äänestää vasemmistopuolueita ja demareita. Keskustan ja kokoomuksen äänestäjät voivat odottaa vaalipäivään asti nähdäkseen, mihin suuntaan tilanne kallistuu.

Vaalikeskustelutkin vaikuttavat päätöksiin

Vaalikeskustelut eivät välttämättä ratkaise äänestyspäätöksiä, mutta Elon mukaan niilläkin on tärkeä vaikutus etenkin epävarmoissa tilanteissa. Nyt poliittisen ilmapiirin pirstaloituneisuudesta kertovia keskusteluita, joita kokoomus on paljolti hallinnut, seurataan ennen uurnille suuntaamista silmä kovana.

Fakta Ennakkoäänestys Ennakkoäänestys järjestetään 22.-28. maaliskuuta Suomessa. Ulkomailla äänestyspäivät ovat 22.-25. maaliskuuta. Vaaleissa äänestetään oman vaalipiirin ehdokasta ja puoluetta. Viime eduskuntavaaleissa vuonna 2019 äänestysprosentti nousi kaikissa vaalipiireissä. Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 72,1. Ennakkoon äänesti edellisissä eduskuntavaaleissa 1 555 387 Suomessa asuvaa äänioikeutettua. Se on 36,6 prosenttia kaikista Suomessa asuvista äänioikeutetuista. Tilastokeskuksen ilmoittama ennakkoäänestysprosentti oli 50,7. Ennakkoäänestysprosentti saadaan laskemalla ennakkoon äänestäneiden osuus äänestäneistä. Naiset äänestivät viime vaaleissa ennakkoon miehiä aktiivisemmin koko maassa. Ennakkoon koko maassa äänestäneiden osuus äänioikeutetuista ylitti vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 30 prosentin osuuden 51 ikävuoden kohdalla. Ennakkoon äänestäneiden osuus laski alle 30 prosenttiin 93-vuotiaiden ikäryhmässä. Lähde: Tilastokeskus

– Ne saattavat selkiyttää varsinkin sellaisten ihmisten näkemyksiä, jotka miettivät valintaa kahden puolueen välillä, Elo sanoo.

– Erot puolueiden välillä ovat kasvaneet ja ne ovat kansalaisten nähtävissä selkeämmin kuin ennen. Se ei ole huono asia. Mutta monipuoluejärjestelmä hallituksessa voi johtaa siihen, että poliitikot joutuvat tinkimään kovimmista vaatimuksistaan ja äänestäjät pettyvät. Keskusteluilmapiiri on muuttunut. Kompromissit ovat kuuluneet politiikkaan aina, mutta nyt äänestäjät katsovat vaalilupauksia entistä tiukemmin.

Epävarmoissa tilanteissa äänestäjän valinnan saattaa ratkaista myös vaalikeskustelu. Kokoomuksen Petteri Orpo ja keskustan Annika Saarikko saavat pyytää käsi pystyssä puheenvuoroa nyt ilta illan jälkeen. MAURI RATILAINEN

Erot eri puolueiden välillä ovat kasvaneet ja keskusteluilmapiiri muuttunut aiempaa vähemmän kompromissihakuiseksi, arvioi politiikan tutkija. Li Andersson edustaa vasemmistoliittoa keskenään usein torailevien Petteri Orpon ja Sanna Marinin taustalla. MAURI RATILAINEN

Vaalien lopputulosta tutkijoidenkin on vaikeampi arvioida kuin viime vaaleissa. Kunnon selkänojaa ei saa edes gallupeista.

– Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna tilanne on harvinaisen tiukka. Varsinkin kärkikolmikon osalta järjestyksen ennustaminen on äärimmäisen hankalaa. Mielenkiintoista on se, että opposition voitto näyttää jakaantuvan tasaisesti perussuomalaisille ja kokoomukselle. Se ei ole hyödyttänyt kumpaakaan tekemään gallupeissa selkeää irtiottoa, Elo sanoo.

Ääntenlaskennassa ei ole perinteisesti kannattanut tuijottaa liikaa ainakaan maaseudun ennakkoääniin. Ääntenlaskennan edetessä tilanne voi aina keikahtaa päälaelleen.

– Yleensä niiden puolueiden, jotka pärjäävät paremmin maaseudulla, tulos saattaa näyttää kello 20 sunnuntai-iltana erittäin hyvältä. Illan mittaan se sitten hiipuu, Jääskeläinen muistuttaa.

Eniten ennakkoon äänestävät iäkkäät

Ikä vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen yleensä selvästi. Ikäihmiset käyvät ennen varsinaista äänestyspäivää vilkkaimmin uurnilla sekä maaseudulla, että kaupungeissa. Viime eduskuntavaaleissa vuonna 2019 ennakkoon äänestäminen oli yleisintä 75-vuotiaiden joukossa. Ennakkoon heistä äänesti jopa yli 57 prosenttia.

Iäkkäiden ennakkoon äänestäminen on ollut korkealla tasolla jo pitempään.

– Mustaa huumoriahan siinä vähän on mukana, mutta ikäihmiset ovat antaneet vähän sellaistakin selitystä, että äänestämään täytyy lähteä heti ensimmäisenä päivänä kun pystyy, koska ennen vaalipäivää voi vaikka kuolla, Arto Jääskeläinen naurahtaa.

Ennakkoäänestykseen on muistettava ottaa mukaan henkilöllisyystodistus. Se voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Matti Posio

Ennakkoäänestyksen merkitys on lisääntynyt, mutta myös muuttunut. Alun perin tarkoituksena oli antaa ennakkoon äänestämisen mahdollisuus niille, jotka eivät varsinaisena vaalipäivänä päässeet uurnille. Monelle äänestäminen "oikeana vaalipäivänä" oli juhlahetki.

– Edelleen on paljon ihmisiä, joille vaalipäivän merkitys on tämä, Jääskeläinen vahvistaa.

– Äänestämisen vaalipäivään jättävät ovat usein niitä, jotka haluavat katsoa vaalikamppailun loppuun asti. He eivät vielä keskiviikkona tiedä ketä äänestävät.