Pasi Backmanin mielipidekirjoitus: Yhteiskunnan organisaatioita on viilattava virtaviivaisemmiksi

Eduskuntavaalit

Suomen taloutta rasittaa ylisuuri, moniportainen ja monelta osaltaan päällekkäinen hallinto sekä siihen nivoutuva tehoton ostopalvelukokonaisuus. Valtion, kunnan ja nyt myös alueiden tulee kyetä muuttamaan toimintamallejaan sekä organisaatioitaan virtaviivaisemmiksi ja aidosti ihmisiä ja yrityksiä palveleviksi kokonaisuuksiksi.

Parhaat käytännöt on vaadittava kaikilla hallinnon tasoilla. Hallinto-, johtamis- ja organisointimalleja kannattaa kopioida tehokkaasti toimivista organisaatioista, jotka toimivat jopa 50 % pienemmillä hallinnon rakenteilla ja 20-30 % pienemmillä resursseilla kuin monet julkishallinnon organisaatiot tällä hetkellä toimivat.

Ikäluokkien pienetessä työvoiman tarjonta vähenee, ja silloin jokainen käsipari on kyettävä sijoittamaan parhaiten tuottavaan työhön. Järkevää digitalisaatiota on edistettävä samalla kun rakenteita korjataan. Digitaalisia malleja ja ratkaisuja ei kannata rakentaa huonosti toimivan hallinnon päälle.

Kaikilla julkishallinnon tasoilla on konkreettisesti luotava tavoitteet avoimuuden ja läpinäkyvyyden kehittämiseen. Se vahvistaa demokratiaa. Ihmisten on voitava itse todeta, että hallinto toimii rehellisesti ja ihmisten etua ajaen. Aito osallistaminen ilman hallinnon virka- ja kapulakieltä on saatava vallitsevaksi käytännöksi. Hallinto on ihmistä varten – ei päinvastoin.

Valtion alijäämäisen talouden vuoksi sen kyky tukea kuntia heikkenee entisestään. Tähän on kuntien varauduttava, myös Oulun vaalipiirissä. Kuntien on pyrittävä ja päästävä entistä tiiviimpään yhteistyöhön toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi.

Organisaatiot on viilattava parhaaseen iskuun palvelutuotannon tehostamiseksi, ja yritykset on otettava mukaan täydentämään palvelutuotantoa aina, kun se on mahdollista ja erityisesti silloin, kun lain asettamien palveluiden saatavuus on uhattuna. Esimerkiksi sairaanhoidossa.

Pasi Backman

kansanedustajaehdokas (liik.)

Oulu