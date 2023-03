"Äänestämällä voi vaikuttaa, muuten ei kannata ruikuttaa" – Kokkolassa ensimmäiset äänestäjät halusivat varmistaa äänen perillemenon ja saada asian pois päiväjärjestyksestä

Kokkolan kaupungintalon aula on autio vielä kymmentä vailla yhdeksän aamulla. Ennakkoäänestyksen on määrä alkaa kello 9.00. Vihdoin viittä minuuttia ennen vaalihuoneiston avautumista paikalle saapuu autolastillinen eläkeläisiä sekä Reijo Holm ja Irmeli Vierre.

– Nyt oli hyvä hetki tulla äänestämään töidenkin puolesta, kertoo Reijo Holm.

Äänestäminen on itsestään selvyys.

– Äänestämällä voi vaikuttaa, muuten ei kannata ruikuttaa, linjaa Holm.

Sopivan ehdokkaan löytyminen ei ollut järin vaikeaa.

– Siihen vaikuttaa se, mitä asioita hän ajaa – se on tärkeintä, sanoo Irmeli Vierre.

Reijo Holm kertoo löytäneensä oikean numeron monenlaisten kokeilujen kautta.

– Loppujen lopuksi sitä huomaa, mikä puolue ajaa itselle tärkeitä ja oman maan kannalta tärkeitä asioita, kertoo Holm.

Molemmat ovat panneet merkille näiden vaalien erityispiirteen. Kolmen kärjessä keikkuvat puolueet ovat haastaneet toisiaan reippaasti ja esimerkiksi SDP on ilmoittanut, ettei se aio hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Saako tämä ilmoitus äänestäjät taktikoimaan?

– Minusta on erittäin mautonta ilmoittaa, että tuon tai tuon kanssa en tee yhteistyötä. Ei pitäisi tuomita ketään ennen kuin on vaalit käyty. Sitä paitsi on paljon ihmisiä, jotka äänestävät perussuomalaisia ja demokratiassa mennään eteenpäin kompromisseilla, tuohtuu Holm.

Kun ennakkoäänestys aikanaan otettiin Suomessa käyttöön, sitä perusteltiin sillä että kaikki ihmiset eivät töiden, sairauksien tai matkojen vuoksi voi äänestää varsinaisena vaalipäivänä. Kukaan tuskin aavisti, kuinka tärkeäksi ja suosituksi ennakkoäänestys muodostuisi. Viime eduskuntavaaleissa jo 36 prosenttia äänioikeutetuista äänesti ennakkoon. Nyt ennakoidaan vielä suurempaa lukua – Vaasan vaalipiirissä arvioidaan päästävän jopa 50 prosentin ennakkoäänestyslukuihin.

Ensimmäisten joukossa äänensä kävi antamassa myös Hannu Herlevi.

– Kun äänestys on tehty, se on äkkiä pois mielestä. Eikä koskaan tiedä, mitä sattuu. Pitää varmistaa että äänen saa annettua.

Hänellä on kokemusta jo useista vaaleista. Onko näissä vaaleissa jotakin erityistä? Viime vaaleihin verrattuna Suomi on siirtymässä Natoon ja maailmanpoliittinen tilanne on muuttumassa.

– Niin, ja Suomessa tietysti puhutaan poikkeuksellisesta yhdeksän miljardin sopeutuksesta, huomauttaa Herlevi.

Hän pohtii myös keskipohjalaisten tilannetta.

– On tärkeää että maakunta säilyy ja Soite säilyy ja että saadaan täältä läpi ehdokkaita.

Helena Herlevi on lähtenyt äänestämään käytännön syistä.

– Olen sairaalaan menossa, joten siksi äänestän ennakkoon.

Ennakkoäänestys on yleisesti ajateltuna eläkeläisten juttu – ehkä käsitys johtuu siitä, että vaalihuoneistojen avautuessa ennakkoäänestysjonoissa korostuu ikääntyneiden osuus. Syy on tietysti selvä – nuoret ja työikäiset ovat päivän töissään ja kouluissaan. 20-vuotias Jenna Hankaniemi on kuitenkin tullut äänestämään jo aamusta ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan.

– Ihan ensimmäistä kertaa näissä vaaleissa, muissa vaaleissa olen kyllä jo äänestänyt, hymyilee Hankaniemi.

Hänelle oikean ehdokkaan löytäminen ei ollut helppoa.

– Oli kyllä vaikeaa löytää sopiva ehdokas.

Hän pohti valintaa enemmän henkilön kuin puolueen kautta.

– Etsin ehdokasta, kenellä on hyvät aatteet ja joka ajattelee muita ihmisiä ja Kokkolaa, kertoo Hankaniemi.

Ennakkoäänestys päättyy viikon kuluttua tiistaina.

Vaalihuoneistoon on saapunut tekemään viime katsauksen myös Kokkolan kaupungin hallintojohtaja, juristi Ben Weizmann. Hän toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä. Mitä hän varmistelee paikan päällä?

– Täytyy varmistaa asiat, jotka liittyvät vaalisalaisuuteen, ne ovat olennaisia. Viime aikoina on korostunut myös turvallisuus ja hygienia, siksi edelleen pidämme turvavälit ja pleksit virkailijoiden ja äänestäjien välillä.

Suomessa kuten myös Kokkolassa vaalit ovat yleensä sujuneet hyvin. Parikymmentä vuotta sitten Kokkolassa tosin istuttiin jopa leivättömän pöydän ääressä vaalien jälkeen, kun epäiltiin, että vaalivirkailija oli hoivakodeissa suositellut asukkaita äänestämään tietyllä tavalla.

– Muistan tapauksen, mutta nämä ovat hyvin harvinaisia. Jotain väitteitä tulee silloin tällöin, mutta yleensä ne perustuvat väärinkäsityksiin.

Weizman muistaa myös muutaman tapauksen, jolloin joku on halunnut tulla holviin tekemään tarkastuslaskennan äänille.

– He ovat jonkin verran laskeneet ääniä ja todenneet, että kaikki on ookoo, kertoo Weizman.

Periaatteessa kuka tahansa voi siis tulla tekemään äänten tarkastuslaskennan?

– Kyllä, näin voi menetellä, mutta sehän on tekemätön paikka yhden ihmisen lähteä kaikkia ääniä laskemaan, huomauttaa Weizzman.

Miten vaalien oikeellisuus sitten varmistetaan ja mahdolliset virheet estetään etukäteen?

– Meillä on hyvin kokeneita vaalitoimitsijoita vaalilautakunnassa. He tulevat eri puolueista, mutta toimivat lähtökohtaisesti neutraalisti. Heille on olemassa erittäin hyvät oppaat ja ohjeistukset ja keskusvaalilautakunnan kautta vielä opastetaan lisää, kertoo Weizman.