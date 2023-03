"Jotain väitteitä tulee silloin tällöin, mutta yleensä ne perustuvat väärinkäsityksiin." Vaalivilppi on harvinaista, mutta sitäkin on Kokkolassa puitu käräjillä ainakin kerran.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on käynnistynyt koko maassa. Kokkolassa kaupungin hallintojohtaja, juristi Ben Weizmann, saapui vaalihuoneistoon heti aamulla tarkistamaan, että kaikki on kunnossa. Hän toimii myös keskusvaalilautakunnan sihteerinä.

– Täytyy varmistaa asiat, jotka liittyvät vaalisalaisuuteen. Ne ovat olennaisia, linjaa Weizmann.

Muutakin on. Koronan jälkimainingeissa myös terveysturvallisuus on noussut esiin.

– Viime aikoina on korostunut turvallisuus ja hygienia, siksi edelleen pidämme turvavälit ja pleksit virkailijoiden ja äänestäjien välillä.

Suomessa, kuten myös Kokkolassa, vaalit ovat yleensä sujuneet hyvin. Poikkeus tietenkin vahvistaa säännön. Vaalien 2007 jälkeen Kokkolassa istuttiin käräjillä väittelemässä siitä, ohjailiko vaalivirkailija hoivakodissa äänestäneen ikäihmisen äänestystä haluamaansa suuntaan. Ikäihminen oli äänestänyt kuten oli halunnut, mutta syytteen mukaan virkailija oli repinyt äänestyslapun ja kehottanut äänestämään omaa ehdokastaan.

– Muistan tapauksen, mutta nämä ovat hyvin harvinaisia, sanoo Weizmann.

Tavallisin tapa osoittaa mieltään vaaleissa on äänestää Aku Ankkaa, Donald Trumpia tai yleisemmin kirkkovenettä, josta on muodostunut klassikko. Tällaisia äänestyslappuja löytyy laareista sadoittain vaalien jälkeen. Jos unohdetaan piirustukset ja hupiäänet, millaisia jälkipuheita tai kritiikkejä vaaleihin liittyy?

– Joitain väitteitä tulee silloin tällöin, mutta yleensä ne perustuvat väärinkäsityksiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Weizmann muistaa myös muutaman tapauksen, jolloin joku on halunnut tulla holviin itse tekemään äänten tarkastuslaskennan.

– He ovat jonkin verran laskeneet ääniä ja todenneet, että kaikki on ookoo, kertoo Weizman.

Periaatteessa kuka tahansa voi siis tulla tekemään äänten tarkastuslaskennan?

– Kyllä, näin voi menetellä. Mutta sehän on tekemätön paikka yhden ihmisen lähteä kaikkia ääniä laskemaan, huomauttaa Weizmann.

Miten vaalien oikeellisuus sitten varmistetaan ja mahdolliset virheet estetään etukäteen?

– Meillä on hyvin kokeneita vaalitoimitsijoita vaalilautakunnassa. He tulevat eri puolueista, mutta toimivat lähtökohtaisesti neutraalisti. Heille on olemassa erittäin hyvät oppaat ja ohjeistukset ja keskusvaalilautakunnan kautta vielä opastetaan lisää, kertoo Weizmann.