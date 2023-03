Nuoret kuuntelivat hiljaa päihteiden haitoista kertovaa tietoiskua Kaarlelan seurakuntakodin alakerrassa keskiviikkona. Surullisia faktoja esitellyt Ehyt ry:n puheenjohtaja Anneli Palosaari tietää, että moni viinan haitoista kertova tilastoluku muuttuu todellisuudeksi joidenkin nuorten kotona.

Kuluvalla viikolla toteutetaan Kokkolan 7-8-luokkalaisille Päihteet puheeksi tapahtuma. Viikon aikana oppilaat tulevat luokka kerrallaan tapahtumaan, jossa saavat tutkittua tietoa päihteiden ja nikotiinituotteiden haitoista.

Palosaaren mukaan tapahtumaa on järjestetty joka toinen vuosi ja eri paikoissa. Nyt ollaan Kaarlelan seurakuntakodilla, ja Palosaaren mielestä tilat ovat parhaat mahdolliset. Tapahtumassa on kolme eri tietoiskutilaa. Alkoholin lisäksi mukana on nikotiinihaitoista kertova piste sekä Ankkuritiimin esittelyä, jossa nuoret tapaavat nuorisotyöntekijöitä ja nuorisopoliisin. Tahti on tiivis, sillä yhteensä viikon aikana tapahtumassa vierailee yhdeksisensataa nuorta.

Palosaari painottaa nuorelle yleisölleen, että kaikki hänen kertomansa haitat ja luvut ovat faktaa eli tutkittua tietoa. Mikään ei ole tuulesta temmattua mututuntumaa.

Päihteet puheeksi -tapahtumalla on ikää neljännesvuosisata. Anneli Palosaari on ollut mukana parikymmentä vuotta ja muistaa kuin eilisen ensimmäisen tapahtuman, jota oli järjestämässä.

– Se järjestettiin Pikiruukissa. Meillä oli näytelmä, jossa nuoren valintana oli päihteettömyys tai alkoholin käyttö. Olimme rakentaneet radan, joka näytti, millaisia seuraamuksia nuoren päihteidenkäytöllä pahimmillaan oli.

Palosaari sanoo, että tuollainen tapahtuma vaati hirveästi resursseja, mutta niiden puutteeseen siitä ei luovuttu, vaan kotoa tulleisiin palautteisiin.

– Vanhemmat kokivat, että me pelottelimme koululaisia, hän pohtii nyt mennyttä.

– Oikeassa he olivat, sillä vieläkin saatan kaupungilla törmätä aikuisiin, jotka olivat tuolloin koululaisia ja muistavat rakentamamme päihdereitin.

Olisiko rankka valistus tepsinyt, sillä nykyään nuorten ja nuorten aikuisten alkoholin käyttö on vähentynyt? Valitettavasti huumeiden kohdalla vastaavaa ei ole tapahtunut, vaan niiden käyttö on kasvussa Kokkolassakin.

– Tässä tapahtumassa keskitymme vain laillisiin päihteisiin. Huumeiden käyttöä ei ole laillistettu, vaikka sitäkin ajetaan samoin kuin käyttöhuoneita.

Joissakin tapahtumissa on mukana kokemusasiantuntijoita. Siis ihmisiä, jotka ovat päässeet kuiville ja lopettaneet esimerkiksi huumeiden käytön. Anneli Palosaari vastaa, että nuorisotoimelta on tullut viestiä, ettei näin nuorille tultaisi kertomaan onnellisesti päättynyttä huumetarinaa.

– Yläkoululaiset ovat vielä niin nuoria, että osa voi kokea käytön olevan lopulta vaaratonta, kun heille luennoiva kokemusasiantuntijakin on päässyt niistä eroon. Sen sijaan nuorille aikuisille tällainen toimii aivan toisella tavalla.

Tietoiskut ovat vain vartin kestoisia. Palosaari kokee, että aika on hyvä ja napakka.

– Ensimmäisenä päivänä nuoret jopa tuntuivat odottavan, että olisin vielä jatkanut, hän kokee.

Yksi reippaampi porukkakin on tapahtumassa ehtinyt vierailla.

– He olivat urheiluluokka. Sellainen positiivinen ranttaliporukka, Palosaari nauraa.