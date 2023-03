Marita Salmun mielipide: Pietarsaaren sähkösopimus olisi pitänyt kilpailuttaa

Pietarsaaren kaupungin sähkölasku oli vuonna 2021 noin 1,39 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 noin 2,3 miljoonaa euroa. Koska kustannusten nousu oli näin suuri ja hallinnollisissa kustannuksissakin oli nousua, perussuomalaisten Sami Laurila teki täysin perustellun kirjallisen kysymyksen asiasta valtuuston kokouksessa 6.3.2023.

Kaupungilla oli Herrforsin kanssa 5-vuotinen määräaikainen sähkösopimus, joka oli päättymässä 31.3.2022, joten kilpailutusprosessi olisi voitu aloittaa oikeastaan jo alkuvuodesta -21. Miksi näin ei tehty? Kaupungin antama vastaus kysymykseen ei tyydytä.

Vastauksen mukaan, kun sähkösopimus oli päättymässä, ”on normaalisti pyydetty sähkötarjouksia”. Jos tämä tiedettiin kirjata vastaukseen, miksi ei voitu samalla ilmoittaa esim., että ”päivämäärällä x.x.xx on ollut tarjouspyyntö Hilmassa/muussa tiedotuskanavassa”. Samalla olisi voinut ilmoittaa kuinka monta vastausta saatiin ja miksi näistä valittiin se sähköntoimittaja, joka valittiin. En saanut vastausta, eikä tarjouspyynnöistä löytynyt dokumenttia myöhemminkään.

Kilpailuttamisen sijaan tekninen palvelukeskus teki Herrforsin kanssa sopimuksen, että 1.4.22 alkaen kaupunki ostaa sähkön spot-hintaan. Näin voi menetellä, koska sopimus on voimassa toistaiseksi ja hinta määräytyy sähköpörssin tuntihinnan mukaan. Tuli kallis paukku. Valtavaan sähkölaskuun havahduttiin syyskesällä ja päätettiin tehdä uusi määräaikainen, kiinteähintainen sähkösopimus Herrforsin kanssa. Sopimus on ollut voimassa 1.11.2022 alkaen.

Mutta – nyt viimeistään sähkönhankinta olisi pitänyt kilpailuttaa. Niin sanovat kaupungin oma hankintasääntö ja hankintalaki. Käsitykseni mukaan sähkön suorahankinta Herrforsilta on kiellettyä, koska se ei ole in-house -yhtiö ja siinä on osakkaana Esse Elektrokraft, joka on yksityisessä omistuksessa.

Jos pakottavista syistä päädytään suorahankintaan, siitä pitää olla vähintään suorahankintapäätös pätevine perusteluineen, muuten hankinta pitää kilpailuttaa. Enpä saanut nähtäväkseni sellaisiakaan dokumentteja.

Isokin lasku pitää maksaa ja se maksetaan kaupunkilaisten kukkarosta; se harmittaa. Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Siksi kaupungin prosessien pitää olla avoimia ja läpinäkyviä. Asiat pitää hoitaa oikein ja sääntöjen mukaan alusta loppuun.

Marita Salmu

kaupunginvaltuutettu (Pro Pietarsaari)