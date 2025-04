Paikallisuutiset

150 tuulivoimalaa Kokkolan ja Pietarsaaren edustalle? – Laine-merituulivoimahankkeen YVA-selostus on valmistunut

Hankealue sijaitsee noin 30 kilometriä mantereelta, 37 kilometriä Pietarsaaresta ja 24 kilometriä Torsön saaresta. Kuva: OX2 Finland

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvan Laine-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on valmistunut ja luovutettu yhteysviranomaiselle. Tämä on toinen YVA-selostus, joka on Suomessa valmistunut talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeessa.

Laine sijaitsee Pohjanlahdella, Kokko