Kotimaa

Vessojen määrästä ei tule palautetta samalla tavalla kuin siisteydestä ja hajusta. Jos ovi jää auki, haju pääsee leviämään. VR kertoo, että junatyypistä riippuen vessoja on yksi tai useampi jokaisessa vaunussa. Uusiin yöjuniin tulee kaikkiin hytteihin jatkossa myös oma vessa. Kuva: Joel Maisalmi

"Ainoa ja suuri vika junissa" ei olekaan netti – Näin VR vastaa matkustajien palautteisiin ja kertoo parannuksista

Kysyimme matkustajilta, mikä junissa toimii ja mikä tökkii. Junamatkustamisen suosio on kasvanut ja vaunut ovat vilkkaimmilla reiteillä usein täpötäysiä. Tulevaisuudessa digiratahanke tuo lisää vuoroja tiivistämällä liikennettä.

Marjo Oikarinen Keskipohjanmaa

"Olen ollut epäsuotuisissa junissa siten, että vain 1/10 on ollut ajallaan, lähes aina myöhässä etenkin etelästä pohjoiseen palatessa (45 min–1,5 h). Netti toimii huonosti ja ekstra-luokan hiljaisuus on myytti."

Näin kirjoitti pääradalla usein matkustava nainen, kun kysyimme Facebookissa kokemuksia junista.

Pääradaksi sanotaan Pohjanmaan rataa Oulusta Tampereelle ja sieltä edelleen Helsinkiin. Helsinki–Tampere-väli on Suomen vilkkain.

"Täyttöaste havaintojeni mukaan 100 %", kirjoitti mies, joka istuu junassa lähes viikoittain.

Ei ihan, mutta kysytyimpinä päivinä ja kellonaikoina kyllä.

Helsingistä Turkuun kulkevassa junassa on paremmin tilaa. Arkisena aamupäivänä kyytiin astuu Max Alcenius, joka myös matkustaa viikoittain kahden kaupungin väliä. Tyttöystävä asuu Helsingissä, ja hän itse opiskelee ja työskentelee Turussa.

Alcenius ostaa liput yleensä viikkoa tai kahta ennen matkaa.

– Viikkoa aikaisemmin hinta vähän nousee. Nyt ostin lipun opiskelijahinnalla eli 14 eurolla vasta samalla viikolla. Halvimmillaan se maksaa 8 euroa.

Alceniukselle tuli yllättäen työpäivä, joten lähtö oli tavallista äkillisempi. Jos lipun olisi joutunut ostamaan tuntia ennen lähtöä, se olisi maksanut 16,40 euroa.

Vaikka hinta joskus kirpaisee, Alcenius on tyytyväinen junamatkailija. Parin tunnin matka ei haittaa, eikä nopeampi länsirata vaikuttaisi hänen elämäänsä. Nettiyhteydetkin toimivat yleensä hyvin.

Kia Dahlström pääsee junalla töihin laivalle. Junat ovat yleensä hyvin aikataulussa. Kuva: Marjo Oikarinen

Kia Dahlström kulkee pari kertaa kuussa Helsingistä Tammisaareen, koska hän on töissä laivalla. Junaa pitää vaihtaa Karjaalla.

Dahlströmilläkään ei ole valittamista. Ennen junavuoroja oli tosin vielä tiheämmin: kerran tunnissa lähes koko päivän. Nyt on välillä pitempiä taukoja.

Dahlströmillä on sarjalippu, jonka hinta on hänen mielestään ok: vähän yli sata euroa puoleksi vuodeksi. Yhdensuuntainen matka kestää reilun tunnin.

Jossain vaiheessa syksyä hiljaisten paikkojen hinnat nousivat salakavalasti ja aika reippaasti.

"Sarjalipulta on helppo varata ja tarvittaessa perua paikka. Samaten lippujen omatoiminen aktivointi on ollut hyvä uudistus eli ei tarvitse enää odotella konnaria", kehuu Seinäjoelta Tampereelle säännöllisesti matkustava mies.

"VR:n sovellus on mahtava käyttää ja sarjalippuja käytän minäkin Sjk–Hki. Jossain vaiheessa syksyä hiljaisten paikkojen hinnat nousivat salakavalasti ja aika reippaasti. Samoin VR alkoi laskuttaa yksin istuttavista penkeistä", harmittelee naismatkustaja.

Lähetimme matkustajien kommenttien perusteella VR:n viestintään kysymyksiä yleisimmistä aiheista. Lippujen hinta oli niistä yksi.

Kysymyksiin vastasivat sähköpostilla kaukoliikenteen myynti- ja markkinointijohtaja Antti Karjalainen sekä kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Schugk.

Junaan voi kiireessä nousta myös ilman lippua ja ostaa sen konduktööriltä. VR suosittelee kuitenkin ostamaan lipun ennakkoon, jotta varmasti mahtuu kyytiin. Konduktöörin tehtävä on varmistaa, että junan täyttöaste on turvallisuuden rajoissa. Kuva: MAURI RATILAINEN

VR:llä on käytössä dynaaminen hinnoittelu, jossa lipun hinta vaihtelee paitsi reitin ja matkan pituuden, myös muun muassa varausajankohdan ja kysynnän mukaan.

– Mahdollistamme sillä yhä enemmän edullisia lippuja tarjolle entistä aikaisemmin – pidemmän myyntikauden ansiosta. Dynaamisella hinnoittelulla on onnistuttu tasaamaan kysyntää ruuhkapiikkien täysistä junista myös väljempiin vuoroihin.

– Pääsääntöisesti lippu kannattaa ostaa ajoissa, sillä silloin sen saa todennäköisesti edullisemmin. Lähellä matkustusaikaa lippuja varatessa kannattaa katsoa myös lähipäivien lähtöjä, jos matkustusajankohdassa on joustovaraa.

– Sarjalippu sisältää 10 tai 30 yksittäistä matkaa valitulla reitillä. Matkat pitää käyttää lipun voimassaoloaikana, joka on kaukoliikenteessä 6 kuukautta ja lähiliikenteessä 4 kuukautta. Sarjalipun paikanvaraus tulee tehdä ennen junan lähtöä.

Millaisia lisämaksullisia paikkoja on?

– Ekstra-luokassa (Ekstra Rento, Ekstra Rauhallinen ja tulevaisuudessa Ekstra Plus) voi matkustaa rauhallisessa ja väljemmässä ympäristössä. Hintaan sisältyvät tällä hetkellä kahvi, tee ja vesi, pian myös kaakao.

– Omassa hytissä voi matkustaa vain oman seurueen kesken rauhassa 2–6 henkilön voimin, ja yksittäiset paikat tuovat omaa tilaa ympärille. Myös viereisen paikan varaamalla voi varmistaa itselleen lisämukavuutta matkalle. Mikäli junassa on tilaa, voi konduktööriltä ostaa esimerkiksi korotuksen Ekstra-luokkaan myös junassa.

Käytetäänkö lipun itseaktivointia VR Matkalla-sovelluksessa paljon?

– Lipun itseaktivointi on erittäin pidetty ominaisuus ja otettu hyvin vastaan. Se toteutettiin asiakkaiden toiveista ensin yöjuniin, jotta asiakkaat pääsevät heti unille tai muihin iltapuuhiin. Yli puolet asiakkaista, jotka voivat aktivoida lipun, sen nykyään jo tekevät.

Junalipun voi vaihtaa toiseen 5,20 euron muutosmaksulla. Jos vaihtaa lipun kalliimpaan junavuoroon tai matkustusluokkaan, hinnan erotus peritään muutoksen yhteydessä. Erotusta halvempaan lippuun ei hyvitetä. Kuva: Marjo Oikarinen

"Aiemmin netti oli iso ongelma, koska pyrin hyödyntämään matkan työpäiväksi. Esim. Teams-palaverit olivat ihan mahdottomuus. Nyt wifi uusi ja pelittää paremmin."

Juna-wifi ei kuitenkaan toimi tasaisesti kaikkialla Suomessa paranteluista huolimatta.

Miksei? Millä reiteillä on eniten haasteita?

– Julkaisimme äskettäin riippumattoman tutkimusyrityksen Omnitelen tekemän mittauksen tulokset pääreittien varrella olevista nettiyhteyksistä. Mittausten mukaan VR-wifillä nettiyhteys on parempi kuin matkapuhelinverkoissa. Uusi VR-wifi käyttää kaikkien kolmen operaattorin yhteyksiä, ja sen on mitattu toimivan 95 prosentilla rataosuuksista hyvin. Myös asiakastyytyväisyys on noussut merkittävästi.

– Radan varrella on kuitenkin katvealueita, joilla riittävää nettiyhteyttä ei ole saatavilla yhdeltäkään operaattorilta. Jos asiakas ei käytä VR-wifiä, hän käyttää oman operaattorinsa nettiyhteyttä eli mobiilidataa, jota me vahvistamme junan sisällä. Eniten haasteita on niin sanotulla Savon radalla Kouvola-Kajaani-välillä kaikilla operaattoreilla.

Paranevatko verkkoyhteydet tulevaisuudessa?

– Tällä hetkellä mobiilidataa vahvistetaan junassa olevilla toistimilla. Olemme käynnistäneet junien ikkunoiden laserointihankkeen, jolla helpotetaan mobiiliyhteyden pääsyä junan sisälle. Tämä ratkaisu tulee korvaamaan toistinlaitteet. VR-wifi ei tarvitse toistinta tai ikkunoiden laserointia toimiakseen.

Ainoa ja suuri vika VR:llä ovat vessat. Ne haisevat, ovat likaisia.

"Ainoa ja suuri vika VR:llä ovat vessat. Ne haisevat, ovat likaisia. Extran vessat ovat kuitenkin paremmassa kunnossa."

Junien vessat ovat yksi VR:n asiakaspalautteiden kestoaiheista.

– Olemme uudistaneet kaikkien IC- ja Pendolino-juniemme vessat vuoden 2020 jälkeen. Junien pinta- ja lattiamateriaaleissa huomioitiin entistä paremmin puhtaana pidettävyys ja hajuhaittojen ehkäisy.

– Vessojen siivouksessa kiinnitetään erityishuomiota hajuhaittojen estämiseen. Siisteydestä huolehditaan matkan aikana muutoinkin kuin päivittäisten ylläpitosiivousten yhteydessä. Vessojen huolto-ohjelmiin tehdään jatkuvasti päivityksiä vessojen käytettävyyden ja kunnon varmistamiseksi. Valitettavasti vikoja esiintyy välillä, ja tällöin yksittäisiä vessoja joudutaan sulkemaan väliaikaisesti.

Luotto VR:n aikataulujen pitämiseen on rapistunut samaa tahtia kuin luottamus taksiliikenteeseen

"Jos minun pitää olla varmasti ja ajoissa jossakin, joudun lähtemään tolkuttoman ajoissa. Joskus ostan etukäteen kaksikin edullista junalippua, jos edes toinen aamujuna kulkisi aikataulussa. Luotto VR:n aikataulujen pitämiseen on rapistunut samaa tahtia kuin luottamus taksiliikenteeseen."

Moni matkustaja kokee, että junat ovat usein myöhässä ja toivoo lisää junavuoroja. Rataverkko on ahdas, mutta Väyläviraston ja Fintrafficin digiratahankkeessa uudistetaan kulunvalvontaa, jotta jatkossa vuoroväleihin saataisiin lisättyä junia turvallisesti.

Uudet raidelinjaukset ja raideleveyden muuttaminen ovat vasta selvitysasteella.

Suomen raiteilla kulkee paljon sekä matkustaja- että tavaraliikennettä. VR kertoo, että ratainfran korjausvelka on lähes 1,7 miljardia euroa ja yksiraiteinen rataverkko on hyvin häiriöherkkä. Kuva: Joel Maisalmi

Miksi junat eivät pysy aikataulussa?

– Tällä hetkellä kaukoliikenteen täsmällisyys on yli 90 prosenttia, eli valtaosa junista kulkee hyvin ajallaan. Kaikki täsmällisyyteen liittyvät tekijät eivät kuitenkaan ole meidän käsissämme.

– Viime vuonna myöhästymisistä valtaosa eli 46 prosenttia johtui Väyläviraston hallinnoimasta radasta johtuvista syistä, kuten ratatöistä tai tilapäisistä nopeusrajoituksista. Erityisesti pääradalla tilapäisiä nopeusrajoituksia on paljon. Ne ovatkin suurin myöhästymisten syy koko rataverkolla.

– VR:stä johtuvia syitä on 30 prosenttia. Ne ovat pääosin kalustosta johtuvia syitä, joita pyrimme minimoimaan. Loput myöhästymiset eli noin 24 prosenttia johtuivat viime vuonna esimerkiksi sääilmiöistä, kuten myrskyjen aiheuttamista katkoista, sekä ilkivallasta.

Miksi monet junat ovat niin täynnä? Voisiko vuoroja tai vaunuja lisätä?

– Kysytyimpinä päivinä, kellonaikoina ja reiteillä junat täyttyvät. Väljempiä aikoja kaikilta reiteiltä kuitenkin löytyy myös, ja keskimääräinen täyttöasteemme viime vuonna oli 48 prosenttia. Pyrimme lisäämään kapasiteettia (=vaunuja) kysytyimpiin lähtöihin.

– Useimmiten junissamme on vielä vapaita paikkoja lähelläkin lähtöä. Poikkeuksen muodostavat hiihtokauden yöjunat, jotka saattavat suosituimpina päivinä olla kysytyimmillä reiteillä myyty loppuun kokonaisilta kulkupäiviltä useita päiviä ennen lähtöä.

Helsingin ja Oulun välille on suunnitteilla uusi varhaisaamun vuoro, joka palvelee erityisesti liikematkustajia.

Onko uusia reittejä tai junia tulossa?

– Uudet VR Pendolino Plus -junat aloittavat liikennöinnin vuoden lopulla, reitteinä Helsinki–Turku ja Helsinki–Oulu. Näillä reiteillä ne osittain korvaavat nykyisiä IC- ja Pendolino-junia, mutta esimerkiksi Helsingin ja Oulun välille on suunnitteilla uusi varhaisaamun vuoro, joka palvelee erityisesti liikematkustajia. Oulun ja Turun reiteiltä vapautuva Pendolino- ja IC-junakalusto mahdollistaa vuorotarjonnan lisäämisen muille reiteille.

– VR on sitoutunut miljardiluokan investointeihin tulevaisuuden matkustuskokemuksen parantamiseksi. Pendolino Plus -junien lisäksi vuoden lopulla raiteilla nähdään myös uudet, nykyaikaiset yöjunavaunut, ja vuoden 2026 aikana käyttöön otetaan täysin uutta lähijunakalustoa.

Moni harmittelee autojunan kovia hintoja. Etelänloma tulee perheelle halvemmaksi kuin matka auton kanssa Lappiin. VR muistuttaa, että hiljaisemmille lähdöille voi löytää hyvinkin edullisia hintoja. Sesonkiaikoina hinnat nousevat kovan kysynnän vuoksi. Kuva: Jori Liimatainen

Lemmikeille ei ole aina kunnolla tilaa lemmikkivaunussa, koska siellä istuu myös lemmikittömiä. VR kertoo, että vaunua tarjotaan ensisijaisesti lemmikin kanssa matkustaville, mutta muillakin asiakkailla on mahdollisuus vaihtaa paikkansa sinne.

– Viime vuosien aikana olemme lisänneet lemmikkipaikkojen määrää päivä- ja yöjunissa. Yöjunien makuuhytteihin on lisätty lemmikeille oma juomakuppi, pyyhe ja vesipullo. Lemmikkien makuupaikkojen lisääminen lemmikkivaunussa vaatisi penkkien poistoa, joka taas vähentäisi tilaan myytävien paikkojen määrää.

Lemmikin kanssa matkustavan on vaikea lähteä ravintolavaunuun. Sieltä voi tilata omalle paikalle syötävää, mutta lista on suppeampi. Kuva: Arttu Laitala

Miksi isoille matkalaukuille on niin vähän tilaa?

– Yöjunissa on erillinen matkatavaravaunu, jossa voidaan kuljettaa esimerkiksi hiihtokaudella suurempia matkatavaroita. Matkatavaravaunuja käytetään kesäisin muilla reiteillä, kuten liikennöitäessä Turkuun, jossa saariston rengasreitti on suosittu retkeilykohde.

– Päiväjunissa on tilaa matkatavaroille hattuhyllyillä. Lisäksi isoille matkatavaroille on varattu erillisiä säilytystiloja. Tilat vaihtelevat IC-junissa vaunuittain, joten jos omasta vaunusta ei löydy tilaa, voi henkilökunnalta kysäistä, löytyisikö toisesta vaunusta vapaata tilaa. Matkatavaroiden kuljettamiseen ei valitettavasti ole suunnitteilla muutoksia.

Miksi puhelinkoppeja on niin vähän?

– IC-junissa puhelinkoppi löytyy jokaisesta vaunusta. Lisäksi hytti omaan käyttöön päiväjunissa toimii hyvin, kun haluaa työskennellä rauhassa tai puhua pidempiä aikoja matkalla.

– Uudessa Pendolino Plus -junassa tarve puhelinkopeille on tunnistettu. Sinne saatiin toteutettua nyt käynnissä olevassa muutosvaiheessa toinen puhelinkoppi ja hyttejä omaan käyttöön.Onnettomuudet hidastavat matkaa.

Usein myöhästymisen syy on jokin onnettomuus matkan varrella.

Traficomin tilastojen mukaan vuonna 2023 rautatieonnettomuuksissa kuoli neljä henkilöä. Lukumäärä on sama kuin vuotta aiemmin ja samansuuntainen kuin vuosina 2018–2020. Vuosina 2017 ja 2021 etenkin tasoristeysonnettomuuksissa kuolleita oli selvästi enemmän.

Tasoristeysonnettomuuksissa loukkaantui lisäksi vakavasti kolme ihmistä vuonna 2023.

Luvattomasti rautatiealueella olevien henkilöiden allejääntien lukumäärä on pysynyt samalla tasolla useita vuosia. Suuri osa on tahallisia. Vuonna 2023 allejääntejä oli 59.

VR ei kerro menettelytavoista allejääntitapauksissa vaan muistuttaa hyvästä tavasta välttää uutisointia junaliikenteen henkilövahingoista. Julkisuus voi tutkimusten mukaan lisätä riskikäyttäytymistä.

Max Alcenius matkustaa viikoittain junalla, koska tyttöystävä asuu eri paikkakunnalla. Hän on tyytyväinen junayhteyksiin ja verkkoon. Kuva: Marjo Oikarinen

Ilkivalta rautatiealueella väheni vuosina 2022 ja 2023: vuonna 2020 ilkivaltatapauksia oli lähes 400 ja vuonna 2023 enää 161.