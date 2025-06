Mielipiteet

Kuva: Jukka Lehojärvi

Aku Iivarin kolumni: Meitä pölkkypäitäkin tarvitaan – Olet muutakin kuin osiesi summa

Aku Iivari Keskipohjanmaa

Koulutus on tärkeää, kirjoista sekä isien virheistä opittu viisaus on sivistysvaltion kulmakivi, jonka varaan lähes kaikki on rakennettu nykyaikaisessa yhteiskunnassa.

Se ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, eikä sitä pitäisi käyttää oletusarvona kenenkään arvioinnissa.

Nopealla pisteytyksellä ja laarei