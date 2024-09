Kotimaa

Alaikäistä puukotettu Oulussa – täysi-ikäinen epäilty saatu kiinni

STT– Keskipohjanmaa

Teosta epäilty on saatu kiinni. Kuvituskuva. Kuva: Jukka Lehojärvi

Alaikäistä on puukotettu Oulussa, kertoo Oulun poliisilaitos. Teosta epäilty on saatu kiinni, ja hän on poliisin mukaan täysi-ikäinen nuorehko henkilö.

Poliisi tiedotti aiemmin, että yliopistollisen sairaalan läheisyydessä oli tapahtunut väkivallanteko.

Seuraavan kerran poliisi lupaa tiedottaa asiasta