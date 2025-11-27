Paikallisuutiset
Ampuminen ravintolan takapihalla Kokkolassa – Oikeus langetti tuomiot sekä ampujalle että ammutulle
Käräjäoikeus tuomitsi toisen miehen törkeästä pahoinpitelystä ja toisen luvattoman aseen hallussapidosta.
Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut tuomion tapauksessa, jossa kahden miehen ilta Kokkolan keskustassa päättyi ampumavälikohtaukseen ravintolan takapihalla Pitkänsillankadulla. Tapaus sattui 22. elokuuta 2025, ja oikeudenkäynti järjestettiin kolme viikkoa sitten.
Toinen miehistä tuomittiin jalkaan amp