Ampuminen ravintolan takapihalla Kokkolassa – Oikeus langetti tuomiot sekä ampujalle että ammutulle

Käräjäoikeus tuomitsi toisen miehen törkeästä pahoinpitelystä ja toisen luvattoman aseen hallussapidosta.

Mies peitti kasvonsa papereilla, kun ampumavälikohtausta käsiteltiin Kokkolan käräjillä kolme viikkoa sitten. Kuva: Tapio Lehtinen
Keskipohjanmaa

Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut tuomion tapauksessa, jossa kahden miehen ilta Kokkolan keskustassa päättyi ampumavälikohtaukseen ravintolan takapihalla Pitkänsillankadulla. Tapaus sattui 22. elokuuta 2025, ja oikeudenkäynti järjestettiin kolme viikkoa sitten.

Toinen miehistä tuomittiin jalkaan amp

