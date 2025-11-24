Paikallisuutiset

Antti Kankaan ilmastoyrityksen pelloilla istutti puuntaimia kymmeniä thaimaalaisia viime kesänä – ”He eivät tarvitse Kelan tukia”

Perussuomalaisten maatalousekspertin, kansanedustaja Antti Kankaan perustaman Carborealin pelloilla ja metsissä hyöri tänä kesänä kymmeniä thaimaalaisia metsureita. Kangas vakuuttaa, että urakoitsijan palkkalistoilla olleet ulkomaalaiset eivät käyneet halpatöissä.

Thaimaalaiset metsurit ovat tuttu näky metsän raivauksessa ja taimien istutustöissä. Heitä on ollut myös Carborealin omistamissa metsissä ja peltomailla. Kuvan henkilö ei liity juttuun. Arkistokuva.

Antti Savela Keskipohjanmaa

– Heidän ei ole tarvinnut turvautua Kelan tukiin. Työllistäminen on ollut vastuullista ja palkka hyvää ja se on varmasti riittänyt omaan ja perheen toimeentuloon. Olen itse haastatellut näitä, jotka osaavat englantia. He ovat pärjänneet palkallaan hyvin, sieviläinen kansanedustaja ja yrittäjä Antti