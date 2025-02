Paikallisuutiset

Aurinkopaneelifirmat vakaalla pohjalla – ”Suomessa vakuudet ovat ikään kuin maan tapa”

Ylivieskan Vasamaan on suunniteltu aurinkovoimala, jonka tuotantoalue on 57 hehtaaria, ja aurinkopaneelikentän kokonaisteho noin 45 MWp. Alueesta 51 hehtaaria on viljelemätöntä peltomaata ja loput lähes puutonta ojitettua nevaa. Kuva: Semeconin julkaisuluvalla

Suomessa on suunnitteilla lähes 300 teollista aurinkovoimahanketta. Selkeässä johdossa on Neoen Renewables Finland Oy ja kintereillä kirivät Forus ja Ilmatar Energy Oy. Keskipohjalaisille tuttu OX2 on neljäntenä.

Tiina Ruotsala Keskipohjanmaa

Suomen uusiutuvien aurinkovoimasta vastaava edunvalvontapäällikkö Klaara Tapper toteaa, että hankekehittäjiä on lukuisia. Ruotsalainen ATL-lehti uutisoi tammikuussa, että aurinkovoimaloita on mennyt länsinaapurissa myös konkurssiin, ja niiden myötä vuokrasopimusten sisällön merkitys on kasvanut. Jur