Kotimaa
Autoilija huristi pari kilometriä pitkin latupohjaa, törmäsi latukoneen kuljettajaan
Henkilöautolla pitkin latupohjaa ajanut nuori mies törmäsi latukoneen kuljettajaan Hausjärvellä lauantai-iltana. Latukoneen kuljettaja loukkaantui ensitietojen mukaan lievästi, kertoo Hämeen poliisi.
Mies tuhosi ajaessaan pari kilometriä uunituoretta latupohjaa Ryttylän Ykslammin hiihtoladulla.
– Latukoneen kuljettaja havaitsi teon ja oli mennyt puhuttamaan autoa kuljettanutta nuorta miestä, joka ei omasta mielestään ollut tehnyt mitään väärää mutta pyrki kumminkin poistumaan paikalta, tiedotteessa kerrotaan.
Sekä autosta että sen kuljettajasta saatiin poliisin mukaan hyvät tuntomerkit. Poliisi kertoo kirjanneensa asiasta vahingonteon sekä törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen.
Myös Luodon urheilupuistossa tärveltiin latua joulukuun puolivälissä, kun mönkijä jätti jälkeensä syviä uria ja myllersi pohjasta esiin sepeliä ja hiekkaa. Tekijät jäivät kiinni.