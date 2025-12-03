Paikallisuutiset
Avi jatkaa Keski-Pohjanmaan liiton patistelua – Työn aiheuttamia terveyshaittoja ei ole vieläkään selvitetty riittävästi
Keski-Pohjanmaan liiton käyttämä työterveyshuollon palvelutuottaja teki työpaikkaselvityksen jo toistamiseen tämän vuoden aikana.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen mukaan Keski-Pohjanmaan liiton toinenkaan työhyvinvoinnin työpaikkaselvitys ei ollut riittävän kattava. Tämän vuoksi Avi kehottaa uudelleen liittoa arvioimaan riittävän kattavasti työn kuormittavuutta ja sen merkitystä ihmisten terveyteen ja työkykyyn.
