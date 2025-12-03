Paikallisuutiset

Avi jatkaa Keski-Pohjanmaan liiton patistelua – Työn aiheuttamia terveyshaittoja ei ole vieläkään selvitetty riittävästi

Keski-Pohjanmaan liiton käyttämä työterveyshuollon palvelutuottaja teki työpaikkaselvityksen jo toistamiseen tämän vuoden aikana.

Keski-Pohjanmaan liitto toimii vuonna 1905 valmistuneessa Kokkolan sähkölaitoksen talossa. Liitto työllistää noin 20 henkilöä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Antti Savela Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen mukaan Keski-Pohjanmaan liiton toinenkaan työhyvinvoinnin työpaikkaselvitys ei ollut riittävän kattava. Tämän vuoksi Avi kehottaa uudelleen liittoa arvioimaan riittävän kattavasti työn kuormittavuutta ja sen merkitystä ihmisten terveyteen ja työkykyyn.

A