Kulttuuri

Cult of Stenman ja Circus sisälläni

Palvontamenoja: Cult of Stenman ja Circus. Kuva: ANTTI PAHKAMÄKI

Tom Stenmanin uusimman bändin debyyttisingle julkaistiin perjantaina.

Hannu Björkbacka Kokkola

★★★★

Tom Stenman on Kokkolan lahja Suomelle, ihan parhaita rocklaulajiamme ja monessa mukana oleva yhden miehen kultti. Plakkarissa on monta palasta komeinta bändihistoriaa: The Refreshments, Mental Market, The Phonies.

Kesän jymyuutisia oli kuulla, että väkivahvalla solistilla on nyt koossa enemmän t