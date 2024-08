Kulttuuri

Elokuva-arvio: Se päättyy meihin – Tiktok-menestyksestä tuli keskinkertainen filmisovitus

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

Tähti! Blake Lively esittää lumoavasti kukkakauppias Lily Bloomia menestyksekkäässä elokuvasovituksessa. Kuva: JOJO WHILDEN/SONY PICTURES

★★★

Se päättyy meihin (It Ends with Us). Ohjaus Justin Baldoni, 2024. Käsikirjoitus Christy Hall Colleen Hooverin romaanista. Kuvaus Barry Peterson. Pääosissa Blake Lively, Brandon Sklenar, Justin Baldoni, Isabela Ferrer, Alex Neustaedter. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. Kinokulma, Oulainen.