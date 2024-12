Ihmiset

Enna Karppisen joulukalenterisukassa kimmeltää joulukuusi – Katso ohjeen ensimmäinen osa tästä

Enna Karppinen näyttää videolla, miten kirjoneuletta neulotaan tikapuutekniikalla.

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Enna Karppisen vuoden 2024 joulukalenterisukassa kimmeltää joulukuusi. Kuva: Enna Karppinen

Nivalalainen neulesuunnittelija Enna Karppinen on laatinut jälleen jouluisen sukkaohjeen, jota hän julkaisee joulun alla pätkä kerrallaan omilla sometileillään ja jonka myös Keskipohjanmaa on saanut julkaistavakseen. Tämä on jo neljäs Karppisen joulukalenterisukka, ja kolmen aikaisemmankin ohjeet on