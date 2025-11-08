Mielipiteet

Heidi Harju-Luukkaisen kolumni: Rohkeus palata opiskelijaksi aikuisena voi olla elämän tärkein päätös

Aikuisena opinnot eivät ole pakko vaan etuoikeus ja valinta. Se tekee opiskelusta monella tapaa erilaista.

Heidi Harju-Luukkainen Keskipohjanmaa

Työssäni Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa saan seurata läheltä sitä, kuinka ihmiset, usein jo pitkän työuran tai perhevuosien jälkeen, pysähtyvät pohtimaan, mikä on heidän todellinen unelma-alansa. Ja kun päätös syntyy, he uskaltavat tarttua siihen ja hakeutuvat opiskelemaan, kehittämään itse