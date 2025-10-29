Paikallisuutiset
Heroes Don't Ask Why – Albumillinen asennetta ja sanomaa
HDAW:n kolmas pitkäsoitto Streets of Mary on kovametallia melodisella kierteellä. Albumi ottaa äänisampleineen kantaa myös naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Levynjulkaisukeikka lauantaina 15.11. West Coastissa.
Heroes Don’t Ask Why: Streets of Mary. CD-LP 2025. Muusikot: Jussi Pajunpää (laulu, kitara), Matias Kaunisvesi (kitara, taustalaulu), Roope Pihlajamaa (basso), Eero Mäkitalo (rummut).
CD-albumia siivitti uuden jäsenen saaminen basistiksi.
Kymmenvuotias HDAW eli Heroes Don’t Ask Why soittaa kovametallia melodisella kierteellä. Yhtye on julkaissut nyt jo k