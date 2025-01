Paikallisuutiset

”Ihan ookoo meininki” - Maria-Katariinan talossa ammennetaan iloa pienistä hetkistä

Lohtajalaiselle Eemelille Maria-Katariinan talo on tuttu paikka. Kuvan ottohetkellä viikon jakso oli tällä erää ohi ja kotimatka odotti. Kuva: Pirkko Högkulla

Yksikön kaksikymmenvuotista taivalta juhlistetaan avoimin ovin torstaina.

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Lohtajalainen Eemeli, 14, on pakannut laukkunsa valmiiksi tiistaina heti lounaan jälkeen ja on jäänyt odottamaan, että isä tule hakemaan kotiin. Viikon jakso Maria-Katariinan talossa Einari-Sofiassa on takana tällä erää.

Vaikka osastolla on Eemelistä ihan ookoo meininki, on nyt kiva lähteä kotiin kun