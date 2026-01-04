Kokkola-lehti

Innostaisiko hautakiven kultaaminen tai ruotsin kielen petraaminen? – Kokkolan seudun opistolla alkaa taas satakunta kurssia

Vuoden vaihteessa moni saattaa miettiä uusien opintojen tai uuden harrastuksen aloittamista, ehkäpä myös vanhan, keskeytyneen jatkamista. Kokkolan seudun opiston opinto-ohjelmaan kannattaa tutustua huolella.

Englannissa kultaajaksi valmistunut Riikka Pitkänen jakaa osaamistaan opiston kursseilla. Kuva: Minna Mustonen
Opiston kevään ohjelmasta löytyy satakunta alkavaa kurssia ja yhtä monta uutta mahdollisuutta osallistua.

– Lähes kaikissa vuosittain keräämissämme asiakaspalautteissa mainitaan opetusryhmien hyvä henki ja yhdessä tekemisen tärkeys. Monille on tärkeää, uuden oppimisen lisäksi, päästä tutustumaan uusi

