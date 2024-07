Paikallisuutiset

Jaakon Päivillä valtava tungos: "Musiikkia saisi mielellään olla enemmänkin”

Keskipohjanmaa

Uumajalaiset Ronald ja Lotta Blomqvist tekivät löytöjä Wanhanajan torilla, mukana myös heidän vävynsä Wasim Harwill, sekä Polly-koira. Kuva: Tapio Lehtinen

Jaakon Päivillä vietettiin lauantaina toiseksi viimeistä festivaalipäivää, ja Wanhanajan tori on perinteisesti kuulunut tapahtuman vetonauloihin. Tälläkin kertaa väkeä oli tungokseen asti.

Uumajalaiset Lotta ja Ronald Blomqvist kertovat, että Wanhanajan tori kuuluu aina heidän ohjelmaansa, kun he tulevat viettämään Jaakon Päiviä Pietarsaareen, joka on Lotan synnyinkaupunki.

– Lapsuudesta muistan kirpputorit, leikkikalut, ilmapallot ja punaisen limsan, muistelee Lotta Blomqvist.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hän muistaa olleensa Jaakon Päivillä jopa ensimmäisellä kerralla 50 vuotta sitten, jolloin kaupunkifestivaali sai alkunsa. Silloin hän oli siellä mummunsa kanssa.

– Mielestäni Jaakon Päivät on muuttunut vuosikymmenien saatossa siten, että nykyään on enemmän myyntitapahtumia. Silloin ennen painopiste oli aktiviteeteissa, vertaa Blomqvist.

Wanhanajan tori oli Jaakon Päivien vetonaula tänäkin vuonna. Kuva: Tapio Lehtinen

Blomqvistit aloittivat Jaakon Päivien vieton keskiviikkona Station 23 järjestetyssä jazz-konsertissa.

– Musiikkitarjonta on erinomaista, mutta musiikkia saisi mielellään olla enemmänkin, sanoo Ronald Blomqvist.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Wanhanajan torilta Lotta Blomqvistin kassiin ovat löytäneet tiensä Marimekko-patalaput, kanelipullat ja seuraavaksi he aikovat ostaa posliinia.

– Sitten käymme vierailulla vanhempieni luona, jotka asuvat tässä torin reunalla, ja sen jälkeen menemme Pörkenäsiin, Lotta Blomqvist kertoo.

Wanhanajan tori jatkui lauantaina pitkälle iltapäivään saakka. Jaakon Päiviä luotsaavan Karita Jungarin mukaan Jaakon Päivät on sujunut hienosti koko viikon ajan ja väkeä on riittänyt kaikkiin tapahtumiin, vaikka sää on ollut vaihteleva – helteestä rankkasateeseen saman päivän aikana.

– Säätilalle ei voi mitään, toteaa Jungar.

Jaakon Päivien johtaja Karita Jungar on tyytyväinen festivaaliviikon yleisömenestykseen. Kuva: Tapio Lehtinen