Mielipiteet

Kuva: Jukka Lehojärvi

Janne Jukkolan kolumni: Työnteon kunnianpalautus turvaa hyvinvoinnin

Keskipohjanmaa on tarjonnut kolumnipaikkaa kansanedustajille, joiden kotipaikka on lehden levikkialueella Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

Janne Jukkola Keskipohjanmaa

Suomi elää tänään sen laskun kanssa, jota vuosikymmeniä on vältelty. Pitkä velkaantuminen on vakava asia ja näkyy ihmisten arjessa, juuri siellä missä ei pitäisi: lähipalveluissa. Kun menoja on pitkään lisätty ilman uudistuksia, lopputuloksena on, että tärkeät palvelut eivät enää ole itsestäänselvyy