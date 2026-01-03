Urheilu

Jasmi Joensuu hurjasteli Tour de Skillä sprinttivoittoon

Jasmi Joensuun taktiikka onnistui täydellisesti tulevalla olympiaradalla. Kuva: Vesa Moilanen

Joensuun uran ensimmäinen henkilökohtainen ykkössija maailmancupissa heltisi Val di Fiemmen olympiaradalta. Taktiikka onnistui täydellisesti.

Pasi Rein
Keskipohjanmaa

Jasmi Joensuu valloitti vakuuttavalla tavalla Val di Fiemmen olympiaradan Tour de Skin viidennessä kilpailussa, perinteisen hiihtotavan sprintissä. Joensuu voitti kilpailun 44 sekunnin sadasosan erolla Sveitsin Nadine Fähndrichiin. Ruotsin Johanna Hagström oli kolmas.

Joensuu arvioi jo ennalta, että

