Urheilu
Jasmi Joensuu hurjasteli Tour de Skillä sprinttivoittoon
Joensuun uran ensimmäinen henkilökohtainen ykkössija maailmancupissa heltisi Val di Fiemmen olympiaradalta. Taktiikka onnistui täydellisesti.
Jasmi Joensuu valloitti vakuuttavalla tavalla Val di Fiemmen olympiaradan Tour de Skin viidennessä kilpailussa, perinteisen hiihtotavan sprintissä. Joensuu voitti kilpailun 44 sekunnin sadasosan erolla Sveitsin Nadine Fähndrichiin. Ruotsin Johanna Hagström oli kolmas.
Joensuu arvioi jo ennalta, että