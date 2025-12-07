Paikallisuutiset
Johannes Sillanpää halusi sota-aikanakin jokaiselle arvokkaat hautajaiset ‒ Sotilaspastori vastusti päämajaa ja lähetti sotavainajat kotikuntiin
Vetelissä paljastettiin itsenäisyyspäivänä muistomerkki miehelle, joka piti päänsä ja lähetti rintamalta vainajia kotiseuduilla. Videolla paljastustilaisuus sankarihautausmaalla.
86 vuotta sitten itsenäisyyspäivänä lähti toisen armeijakunnan papeille määräys, että sotapappien tulee ottaa ruumishuolto kontolleen. Määräyksen mukaan kaatuneiden ruumiit on ensisijaisesti evakuoitava kotipaikkakunnilleen.
Allekirjoittajana määräyksessä oli 2. armeijakunnan sotilaspastori Johannes