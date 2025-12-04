Paikallisuutiset

Joulusuklaasta ei hevillä luovuta – Kysely: ”Jos hinta kirpaisee, ostetaan vähemmän”

Keskipohjanmaan kyselyyn vastanneista yksi aikoo ostaa lempisuklaansa tänä jouluna irtokarkkeina. Hänen mukaansa kyse on periaatteesta, ei siitä että namut saisi niin edullisemmin.

Vähemmän ehkä, mutta yhtä hyvää. Kuva: Tiina Ruotsala

Tiina Ruotsala Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suklaan ystäville luvattiin valoa tunnelin päähän syksyllä, kun kaakaon hinta laski reilusti viime vuoden huippulukemista. Suklaan hinta ei kuitenkaan syksyn aikana tullut alas yhtä paljon, sillä kaupassa myytävän suklaan hinnoissa muutokset näkyvät viiveellä, jos näkyvät ollenkaan.

Yksi syy on valmi