Joulusuklaasta ei hevillä luovuta – Kysely: ”Jos hinta kirpaisee, ostetaan vähemmän”
Keskipohjanmaan kyselyyn vastanneista yksi aikoo ostaa lempisuklaansa tänä jouluna irtokarkkeina. Hänen mukaansa kyse on periaatteesta, ei siitä että namut saisi niin edullisemmin.
Suklaan ystäville luvattiin valoa tunnelin päähän syksyllä, kun kaakaon hinta laski reilusti viime vuoden huippulukemista. Suklaan hinta ei kuitenkaan syksyn aikana tullut alas yhtä paljon, sillä kaupassa myytävän suklaan hinnoissa muutokset näkyvät viiveellä, jos näkyvät ollenkaan.
Yksi syy on valmi