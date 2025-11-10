Kokkola-lehti
Jukanlinna on viimeinen Kokkolassa käsin rakennettu kerrostalo – Vanhanajan yhteisöllisyys on kunniassa ja kaikki asukkaat ovat tärkeitä
Mäntykankaan kainalossa seisoo komea kerrostalo, joka on ristitty Jukanlinnaksi. Arvotalo on kaikin puolin edukseen, muun muassa jouluisin joka parveketta koristaa samanlainen kaunis kranssi.
Jukanlinna saatetaan muistaa tiloissa sijainneesta kouluhammaslääkäristä, aikoinaan koululaiset tituleerasivat arvorakennusta ”kidutusten talona”.
Vuonna 1953 alkoi rakennusurakka jonka vastaavana mestarina toimi Joel Järvenpää. Joelia kutsuttiin Jukaksi. Rakennusurakan alettua Joel ilmoitti että rak