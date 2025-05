Paikallisuutiset

Junnikkala osaksi Stora Ensoa – Toiminta Kalajoella, Oulaisissa ja Oulussa jatkuu

Toimitusjohtaja Kalle Junnikkala. Kuva: Annika Tiitto

Jouni Nikula Keskipohjanmaa

Kalajokinen Junnikkala oy on osa Stora Enso oyj:tä. Yrityskauppa, josta tiedotettiin lokakuussa, on nyt saatu päätökseen. Junnikkalan koko osakekanta on siirtynyt Stora Enson omistukseen.

Junnikkalan Kalajoella, Oulaisissa ja Oulussa sijaitsevat sahat sekä Kalajoen jatkojalostusyksikkö jatkavat toimi