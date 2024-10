Kotimaa

Kaikki muumitikkarit vedetään pois markkinoilta varotoimenpiteenä

Muun muassa tämän näköisissä pakkauksissa muumitikkareita myydään. Kuva: Fazer Makeiset oy

Fazer Makeiset vetää varotoimenpiteenä markkinoilta kaikki myynnissä olevat Fazer Moomin -tikkarit. Samalla Moomin-tikkareiden toimitukset keskeytetään.

Tikkarissa on havaittu merkittävä tuoteturvallisuusriski. Makeisen koko, kovuus ja muoto yhdistettynä suussa pehmenevään tikkuun saattaa muodostaa riskin, jos makeinen irtoaa tikusta äkillisesti.

Fazer on saanut asiasta kriittisiä kuluttajapalautteita, joissa on kerrottu äkillisestä irtoamisesta aiheutuneista vaaratilanteista. Riski on todennettu myös Fazerin laadunvalvonnassa.

Tikkareita ei tarvitse palauttaa Fazerille. Tikkarin voi hävittää tai makeisosan voi käyttää murskaamalla sen pienemmäksi. Syömättömät tuotteet voidaan myös hyvittää.

Fazer ei vielä osaa arvioida, milloin tai minkälaisena tuote mahdollisesti palaa myyntiin.

Takaisinveto ei koske muita Fazerin tikkareita.