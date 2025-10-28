Kotimaa

Kainuun prikaatin auto ja siviilin henkilöauto törmäsivät Puolangalla: Loukkaantuneista kaksi on varusmiehiä

Kuvituskuva. Kuva: Vesa Moilanen

Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä törkeänä vammantuottamuksena.

Ville Väänänen
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuussa Puolangalla kolme ihmistä on loukkaantunut tänään iltapäivällä kahden auton vakavassa kolarissa, kertovat Oulun poliisi ja Kainuun prikaati tiedotteissaan. Loukkaantuneista kaksi on vuonna 2005 syntyneitä varusmiehiä ja yksi vuonna 1953 syntynyt mies.

Loukkaantuneista kaksi kuljetettiin jat

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä