Kainuun prikaatin auto ja siviilin henkilöauto törmäsivät Puolangalla: Loukkaantuneista kaksi on varusmiehiä
Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä törkeänä vammantuottamuksena.
Kainuussa Puolangalla kolme ihmistä on loukkaantunut tänään iltapäivällä kahden auton vakavassa kolarissa, kertovat Oulun poliisi ja Kainuun prikaati tiedotteissaan. Loukkaantuneista kaksi on vuonna 2005 syntyneitä varusmiehiä ja yksi vuonna 1953 syntynyt mies.
Loukkaantuneista kaksi kuljetettiin jat