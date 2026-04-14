Verneri Katajamäelle on tehty lukuisia leikkauksia, joissa asennetut laitteet ohjaavat ylimääräisen nesteen pois aivokammioista. – Pojan elämä on 11 vuoden ajan ollut tasapainon löytämistä. Kaikki mahdolliset laitteet ja niiden yhdistelmät on kokeiltu, Heini ja Antero Katajamäki kertovat. Kuva: Tomi Kosonen

Katajamäen perhe elää 11-vuotiaan Vernerin sairauden ehdoilla – lähtö sairaalaan voi tulla koska tahansa

Yksi Heidi ja Antero Katajamäen kuudesta lapsesta sairastaa synnynnäistä hydrokefaliaa, joka nostaa kallonsisäistä painetta. Arjen pyörittäminen on välillä koetuksella, kun sairaalareissut venyvät pitkiksi. Kela korvaa vain osan kuluista.

Pauli Reinikainen
Keskipohjanmaa

Jo yhdentoista vuoden ajan Heidi ja Antero Katajamäen perheen arkea on varjostanut lapsen vakava sairaus.

Pariskunnan 11-vuotiaalla Vernerillä on synnynnäinen hydrokefalia. Häiriötila kerryttää aivo-selkäydinnestettä pojan aivokammioihin, nostaa kallonsisäistä painetta ja aiheuttaa muun muassa pahoin

