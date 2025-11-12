Paikallisuutiset

Katoamisestaan tunnetut Karfit eivät tienanneet juuri mitään vuonna 2024

Perhe katosi toukokuussa Uudestakaarlepyystä. Vanhemmat on vangittu poissaolevina epäiltyinä lastensa törkeästä vapaudenriistosta.

Tommy ja Karoliina Karf katosivat lastensa kanssa toukokuussa 2024. Perhettä ei ole löydetty. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Vuodesta 2024 lähtien kateissa olleet pedersöreläisperheen vanhemmat Tommy ja Karoliina Karf eivät ansainneet juuri lainkaan verotettavia tuloja katoamisvuotenaan.

Verovuonna 2024 Tommy Karfin tulot olivat 1 623 euroa, eikä hänellä ollut lainkaan pääomatuloja. Karoliina Karfilla ei ollut lainkaan ans

