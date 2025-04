Paikallisuutiset

Toyota Corolla haettiin Kaustiselle kolme vuotta sitten ja nyt Petteri Kettu ajaa Asfalttikunkussa sillä nuorten luokassa. Kuva: Sanni Aho

Katso videolta, millainen jokkisauto tuli 70-luvun Corollasta ‒ Petteri Kettu ja yli tuhat muuta ilmoittautui vappuna starttaavaan Asfalttikunkkuun

Sanni Aho Keskipohjanmaa

Parin vuoden ajan Ketuntanhualla Kaustisella on rakennettu kilpa-autoa ja jo ensi viikolla on auto tositoimissa. Kyseessä on Petteri Ketun (16) Toyota Corolla, vuosimallia 1974 tai 1975.

– Auto haettiin Peräseinäjoelta kolme vuotta sitten ja siihen on nyt tehty meillä kaikki, Petteri Kettu kertoo.

Autoa on ollut mukana rakentamassa myös isä Johan Kettu. Hän on ajanut 90-luvulla jokkista ja Kemoran Asfalttikunkkua perhe on käynyt katsomassa aina. Petteri innostui lajista myös ja ensi lauantaina hän on kolmatta vuotta viivalla nuorten luokassa.

Nyt odotukset ovat korkealla, kun kilpa-auto on itse alusta saakka rakennettu. Alkuperäisestä Corollasta on jäljellä käytännössä peltikuoret. Moottorina hyrrää Volvon tekniikkaa ja osia on etsitty niin netistä kuin omista ja tuttujen varastoista.

– Vanhaakin osaa on käytetty, mutta on siellä paljon uutta, Johan Kettu sanoo.

Volvon moottoriin päädyttiin siksi, että siinä on tehoa ja osilla on hyvä saatavuus.

Petteri Kettu asfalttikunkkuun Kuva: Sanni Aho

Asfalttikunkku starttaa Kemoralla vappuna 1. toukokuuta ja lähtöjä ajetaan nelipäiväisessä kilpailussa sunnuntaihin saakka. Nyt ajettava kilpailu on järjestyksessään 34:s.

Viime vuonna ilmoittautuneita oli ennätykselliset 1040 ja kävijöitä yli 7000.

Tänä vuonna rikottiin taas ilmoittautuneiden ennätys, sillä kuskeja on tulossa Kemoralle tällä tietoa 1139. Monet ajavat kisojen aikana useampia luokkia.

Kovat on kisat, parasta yritetään. Petteri Kettu

Pääsiäisenä Kettujen autoa käytettiin ensimmäisen kerran testiajolla Kemoralla.

– Auto oli yllättävän hyvä ajaa, arvioi Petteri.

Testin jälkeen kuitenkin todettiin, että nopeutta voisi saada lisää välityksiä muuttamalla. Muutostöissä on kyse hienosäädöstä ja Ketut ovat laskeneet, että serkulta löytynyt uusi perä olisi hyvä.

Odotukset auton suhteen ovat korkealla ja Kemoran rataa Petteri pitää vauhdikkaana.

– Kovat on kisat, parasta yritetään, Petteri Kettu sanoo.

Hän suunnittelee osallistuvansa tällä kaudella Asfalttikunkun lisäksi Pellon kisoihin sekä Joutsassa järjestettävään jokkiksen SM-kisaan.

Petteri Kettu ei ole ainoa kuski, joka ajaa Toyotaa Kemoralla. Heidän tiimiinsä kuskeihin kuuluu siskon poikaystävä, Roope Moilanen Puolangan moottorikerhosta. Moilanen ajaa etuvetukardaani-luokkaa sekä viimeisenä starttaavaa yleistä luokkaa, jonka finaaliin Asfalttikunkku ensi viikolla päättyy.

Kun auton eteen on tehty kaksi vuotta töitä, onkin yleistä, että samassa kisassa sillä ajetaan useita luokkia. Toytolla toivotaan syntyvän tulosta ja hyviä sijoituksia sekä myös palkintorahoja.

Kun autolla on ajettu kaikki luokat, on edessä jokamiesluokan kilpailuissa ostotarjousten tekeminen. Tarjoukseen tekemiseen oikeutetut jättävät tarjouksen autosta ja mikäli samasta autosta on tehty useita tarjouksia, suoritetaan arvonta. Kilpa-auton omistaja saattaa vaihtua 2000 eurolla.

Harmittaako, jos auto lähtee toiselle omistajalle?

– Se on tämän lajin luonne. Siihen pitää valmistautua, sanoo Petteri Kettu.