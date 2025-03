Paikallisuutiset

Katujen putsaus on päässyt hyvään vauhtiin Kokkolassa – ”Viime vuonna tähän aikaan oli vielä täysi talvi”

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Torstaina puhdistettiin muun muassa Kokkolan Rantakatua. Kuva: Riikka Sipilä

Kokkolassa puhdistetaan parhaillaan katuja hiekoituksesta. Tiemestari Kari Pihlajamäki kertoo, että tänä keväänä töihin on päästy selvästi viime vuotta aiemmin.

– Puhdistaminen on hyvällä mallilla. Harjaus on nyt käynnissä, ja suurin osa pyöräteistä on jo harjattu.

Katupöly on jokakeväinen riesa. Viik