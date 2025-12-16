Kokkola-lehti

Kaupunkikeskustan käsityöliikkeestä joulumieltä – Käsityöputiikki Linnea ei ole vain nappikauppa

Kokkolan kaupunkikeskustassa Isollakadulla on liike täynnä tekemisen meininkiä. Käsityöputiikki Linneassa on lupa inspiroitua ja innostua, jos vaikka minkälaisesta käsillä tekemisestä.

Mira Pollarikosken Käsityöputiikki Linnea on täynnä inspiraatiota, iloa ja nähtävää. Kuva: Minna Mustonen

Minna Mustonen Kokkola

Yrittäjä Mira Pollarikoski on alalla vielä suhteellisen tuore yrittäjä, käsitöitä hän on tehnyt tyttösestä lähtien. Osaamista, halua tehdä ja kyky ongelmissa neuvoa on nuorella yrittäjällä hallussa.

– Ihan mielelläni otan myös asiakkailtamme vastaan neuvoa ja tietämystä, sillä käsityöalalla on todell