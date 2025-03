Paikallisuutiset

Aluejohtaja Matias Åminne kertoo Forenomin bonganneen Kaustisen opiston verkossa olevasta myynti-ilmoituksesta. Kuva: Maija Ahonen

Kaustisen opistosta tulikin Forenomin hostelli ‒ Kaivostyömaan ansiosta asiakkaita ei ole vaikea löytää

Maija Ahonen Keskipohjanmaa

Kaustisen entisellä evankelisella opistolla on tammikuun alusta lähtien jälleen toimintaa, kun Forenom on vuokrannut käyttöönsä osan tiloista. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Toiminta alkoi vuodenvaihteessa niin vauhdikkaasti, että Opistonmäen uudesta vuokralaisesta kertovat kyltit ovat toist