Paikallisuutiset

Kelirikkokausi alkaa, tällaisia vaikeuksia ely-keskus ennustaa

Katariina Poranen Keskipohjanmaa

​​Kelirikkokausi on alkamassa pohjalaismaakuntien sorateillä.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen alueella on jo jouduttu hoitamaan kelirikkoisia teitä, eli lisämursketta on levitetty ja pintoja lanattu kevyesti. Syynä on leuto alkuvuosi, joka on sulattanut lumia ja maanteiden pintoja.

Kevään kelirikko voi