Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – 38. Godzilla-filmi muistuttaa Japanin atomipommeista

Ruynosuke Kamiki on Oscaroidun uuden Godzillan sympaattisista sympaattisin antisankari. Kuva: TOHO

Omaperäisessä Oscar-elokuvassa jättihirviötä vastassa on nyt tavallinen kansa.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

Godzilla Minus One

Ohjaus Takashi Yamazaki, 2023

Netflix

Godzillasta on tehty 38 filmiä, joista kuusi amerikkalaista. Uusin japanilainen on eräs omaperäisimmistä. Hirviötä vastassa on tavallinen kansa. Se yrittää selvitä sodan häviön jäljiltä, kun Hiroshima ja Nagasaki ovat lähimuistissa.

Godzilla s