Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Britannian National Theatre tuo teatterin kotitelevisioon

Frances de la Tour esittää bravuurissaan teatterin näyttämömestaria, joka pitää kaikki langat ja ihmiset käsissään. Kuva: NATIONAL THEATRE

Alan Bennettin näytelmä The Habit of Art käsittelee runoilija W.H. Audenin ja säveltäjä Benjamin Brittenin tapaamista, kun tekeillä oli ooppera Kuolema Venetsiassa.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

The Habit of Art

Ohjaus Nicholas Hytner, 2009

National Theatre at Home

Parhaasta teatterista voi nauttia kotisohvalta. Ei tarvitse lähteä Lontooseen tai Broadwaylle. The Habit of Art (”teatterin tapa”) on taltioitu yleisön kera vuonna 2009. Esityksessä puhutaan taiteesta sivistyneesti ja ilman, ett